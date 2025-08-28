До 18 тыс. рублей за место в первом ряду. В Краснодаре билет на концерт Шуфутинского стоит дороже, чем на Басту

Журналистка Юга.ру проанализировала раздел с концертами «Яндекс Афиши» и сайт сервиса Kassir.ru. 

3 сентября в амфитеатре парка «Краснодар» выступит Therr Maitz (Антон Беляев). Стоимость билетов на танцпол — 6 тыс. рублей, а чтобы послушать музыку сидя, придется отдать от 10 до 20 тыс. рублей. 

4 сентября в загородном клубе Zagarro споет Zivert. Стоимость билетов — от 6 до рекордных 33 тыс. рублей.

12 сентября в «Кроп Арене» состоится концерт Тимы Белорусских. Билеты на танцпол обойдутся в 2,5-3 тыс. рублей, желающим послушать музыку сидя за столиком — в 7 тыс. рублей. 

12, 13 и 14 сентября в «Баскет-холле» выступит певица Анна Asti с шоу «Царица». Чтобы попасть на мероприятие, придется отдать от 3 до 7,5 тыс. рублей. 

18 сентября для краснодарцев в дворце спорта «Олимп» споет Лолита. Стоимость билетов — от 4 до 5,5 тыс. рублей. 

25 сентября в город приедет рок-группа «Кипелов». Билет на концерт в дворце спорта «Олимп» обойдется от 3,5 до 8 тыс. рублей. 

26 сентября в Центральном концертном зале споет Ирина Дубцова. Чтобы послушать певицу, краснодарцам нужно заплатить от 3 до 7 тыс. рублей. 

29 сентября в театре «Премьера» выступит певец Михаил Шуфутинский. Стоимость билетов начинается от 9 тыс. рублей, а преданным фанатам за места в первый ряд придется отдать 18 тыс. рублей. 

14 и 15 октября в «Баскет-холле» можно будет послушать музыку Басты (Василия Вакуленко). Стоимость билетов — от 6 до 16 тыс. рублей. 

23 октября выступит дуэт Artik & Asti. Чтобы попасть на мероприятие, которое пройдет в ледовом дворце Ice Palace, нужно заплатить от 2,5 до 7,5 тыс. рублей.

29 октября в дворце спорта «Олимп» состоится концерт Гарика Сукачева. Стоимость билетов начинается от 3,5 тыс. рублей. Места в первый ряд обойдутся в 12 тыс. рублей. 

Как писали Юга.ру, в сентябре 2024 года в Ставрополе отменили концерт певца Shaman за 15 млн рублей. Местные жители были против выступления. 

