До 18 тыс. рублей за место в первом ряду. В Краснодаре билет на концерт Шуфутинского стоит дороже, чем на Басту

Узнали стоимость билетов на концерты Краснодара этой осени (18+)

Журналистка Юга.ру проанализировала раздел с концертами «Яндекс Афиши» и сайт сервиса Kassir.ru.

3 сентября в амфитеатре парка «Краснодар» выступит Therr Maitz (Антон Беляев) . Стоимость билетов на танцпол — 6 тыс. рублей, а чтобы послушать музыку сидя, придется отдать от 10 до 20 тыс. рублей.

4 сентября в загородном клубе Zagarro споет Zivert . Стоимость билетов — от 6 до рекордных 33 тыс. рублей.

12 сентября в «Кроп Арене» состоится концерт Тимы Белорусских . Билеты на танцпол обойдутся в 2,5-3 тыс. рублей, желающим послушать музыку сидя за столиком — в 7 тыс. рублей.

12, 13 и 14 сентября в «Баскет-холле» выступит певица Анна Asti с шоу «Царица». Чтобы попасть на мероприятие, придется отдать от 3 до 7,5 тыс. рублей.