Сбежавшая из поезда «Новороссийск — Екатеринбург» собака Шура нашлась

Предыстория. 5 сентября проводник и начальник состава поезда «Новороссийск — Екатеринбург» не уследили за собакой Шурой, которая ехала без хозяйки. Питомец сбежал в Воронежской области, его искали волонтеры и сотрудники РЖД шесть дней. Владелица собаки написала жалобу. 12 сентября пресс-служба Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) сообщила, что собаку Шуру нашли. Ее поймали сотрудники ФПК.

Найденная собака Шура © Скриншот фото из телеграм-канала ФПК

Собаку на протяжении шести дней искали более 20 сотрудников компании, волонтеры и местные жители. ФПК сообщила, что приносит извинения хозяйке Шуры и вернет ей стоимость перевозки питомца. В ближайшее время собаку передадут владелице.