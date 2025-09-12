Сбежавшая из поезда «Новороссийск — Екатеринбург» собака Шура нашлась
Спустя шесть дней поисков, сотрудники ФПК нашли собаку Шуру. Ранее ее выпустил проводник из поезда в Воронежской области
Предыстория. 5 сентября проводник и начальник состава поезда «Новороссийск — Екатеринбург» не уследили за собакой Шурой, которая ехала без хозяйки. Питомец сбежал в Воронежской области, его искали волонтеры и сотрудники РЖД шесть дней. Владелица собаки написала жалобу.
12 сентября пресс-служба Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) сообщила, что собаку Шуру нашли. Ее поймали сотрудники ФПК.
Читайте также:
Собаку на протяжении шести дней искали более 20 сотрудников компании, волонтеры и местные жители.
ФПК сообщила, что приносит извинения хозяйке Шуры и вернет ей стоимость перевозки питомца. В ближайшее время собаку передадут владелице.
Как писали Юга.ру, в августе краснодарцы создали петицию после жестокого убийства собаки по кличке Уголек. Полиция отказала в возбуждении дела хозяйке собаки.