Сбежавшая из поезда «Новороссийск — Екатеринбург» собака Шура нашлась

Краснодарский край, Вся Россия

  • Собака Шура © скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
Спустя шесть дней поисков, сотрудники ФПК нашли собаку Шуру. Ранее ее выпустил проводник из поезда в Воронежской области

Предыстория. 5 сентября проводник и начальник состава поезда «Новороссийск — Екатеринбург» не уследили за собакой Шурой, которая ехала без хозяйки. Питомец сбежал в Воронежской области, его искали волонтеры и сотрудники РЖД шесть дней. Владелица собаки написала жалобу. 

12 сентября пресс-служба Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) сообщила, что собаку Шуру нашли. Ее поймали сотрудники ФПК. 

  • Найденная собака Шура © Скриншот фото из телеграм-канала ФПК
Собаку на протяжении шести дней искали более 20 сотрудников компании, волонтеры и местные жители. 

ФПК сообщила, что приносит извинения хозяйке Шуры и вернет ей стоимость перевозки питомца. В ближайшее время собаку передадут владелице. 

Как писали Юга.ру, в августе краснодарцы создали петицию после жестокого убийства собаки по кличке Уголек. Полиция отказала в возбуждении дела хозяйке собаки.

