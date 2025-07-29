Кота Бурака, приплывшего из Турции в Новороссийск на корабле, приютила семья из Краснодара

Кот-путешественник Бурак официально стал россиянином, а потом его забрали в семью в Краснодар

Предыстория. В марте 2025 года транспортная группа FESCO сообщила, что во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Позже члены экипажа обнаружили на судне кота, застрявшего между грузами. Спасение кота произошло в порту Новороссийска, там же животное прозвали Бураком.



Из-за таможенных правил Бурак продолжал жить в порту, который не мог покинуть без документов и разрешения на въезд в Россию или выезд обратно в Турцию.



Позднее, 10 июня, FESCO сообщила, что Бурак официально стал россиянином — ему выдали ветеринарный паспорт.

28 июля издание «Комсомольская правда-Кубань» сообщило, что коту Бураку нашли новых хозяев. Теперь животное живет в Краснодаре.

«У кота все замечательно! Он обосновался, его там любят, а значит, он быстрее адаптируется к месту», — прокомментировала зооволонтерка Лусине Коршунова.