Кота Бурака, приплывшего из Турции в Новороссийск на корабле, приютила семья из Краснодара

Краснодарский край

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  • Кот Бурак © Скриншот фото Лусине Коршуновой с сайта «КП-Кубань»
    Кот Бурак © Скриншот фото Лусине Коршуновой с сайта «КП-Кубань»

Кот-путешественник Бурак официально стал россиянином, а потом его забрали в семью в Краснодар

Предыстория. В марте 2025 года транспортная группа FESCO сообщила, что во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Позже члены экипажа обнаружили на судне кота, застрявшего между грузами. Спасение кота произошло в порту Новороссийска, там же животное прозвали Бураком. 

Из-за таможенных правил Бурак продолжал жить в порту, который не мог покинуть без документов и разрешения на въезд в Россию или выезд обратно в Турцию. 

Позднее, 10 июня, FESCO сообщила, что Бурак официально стал россиянином — ему выдали ветеринарный паспорт. 

28 июля издание «Комсомольская правда-Кубань» сообщило, что коту Бураку нашли новых хозяев. Теперь животное живет в Краснодаре. 

«У кота все замечательно! Он обосновался, его там любят, а значит, он быстрее адаптируется к месту», — прокомментировала зооволонтерка Лусине Коршунова. 

В Краснодаре может закрыться приют для животных «Краснодог»:

Краснодарская семья стала вторыми хозяевами для Бурака на территории России. Ранее животное забрала к себе сотрудница таможни Новороссийска, но, по ее словам, кот вел себя «неадекватно», и тогда женщина вернула Бурака волонтерам.

Его на время приютила зооволонтерка Лусине Коршунова. Она сообщила, что кот громко мяукал по ночам и кидался на клетку, а для того, чтобы успокоить животное, девушка включала сериалы на турецком и ночник. Поведение Бурака зооволонтерка объяснила отсутствием адаптации. Со временем она появилась, и кот социализировался.

Как писали Юга.ру, россиянам хотят запретить кормить животных возле многоквартирных домов. Штраф — до 5 тыс. рублей.

Волонтеры Животные Котики Краснодар Новороссийск путешествия Черное море

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