На Ставрополье и в Ингушетии безнадзорных лошадей отправили на штрафстоянки за прогулки в неположенных местах
В Кисловодске и Сунже лошадей, гуляющих без присмотра, увезли на временные площадки. Владельцев животных ждут штрафы
9 сентября пресс-служба администрации города Сунжа (Ингушетия) сообщила, что на штрафстоянку были отправлены безнадзорные лошади, разгуливающие по центру города. Стоянку для непарнокопытных организовали на территории сельхозрынка.
Власти города напомнили жителям, что за бесконтрольный выпас скота предусмотрены административные штрафы. А животные, которые гуляют по улицам, скверам и площадям, считаются безнадзорным и подлежат загону в места временного содержания.
В случае задержания скота, владельцу необходимо прийти на штрафстоянку, идентифицировать животных, получить документы у охраны и обратиться в администрацию.
Пользователи в соцсетях положительно отреагировали на подобные меры:
«Шагу негде ступить, повсюду навоз. Самое страшное, что эти несчастные животные питаются мусором, жуют пакеты, неизвестно, что в них может быть. Мне их жалко, хорошо, предпринимаются такие меры, может их хозяева станут более осознанными».
« Давно пора...хоть сейчас город будет чистым…»
В Краснодаре появилась парковка для собак:
Также отсутствие надзора за лошадьми регулируют в Ставропольском крае. 10 сентября телеграм-канал Mash сообщил, что в Кисловодске отправили часть табуна коней на автостоянку, другую часть — на площадку временного содержания. Животные бродили по городу.
На владельца лошадей составили административный протокол.
Отметим, что на самостоятельный выгул скота жалуются и в других городах. В 2017 году в Сочи в районе поселка Лоо стадо коров перекрыло железнодорожные пути, а в 2024 году жители Мацесты жаловались на коров, которые ходили по дорогам и тротуарам и объедали клумбы с цветами.
Как писали Юга.ру, в 2024 году власти Сочи заявили, что в муниципальном приюте города появится загон для крупного рогатого скота. Туда будут временно помещать безнадзорных животных.