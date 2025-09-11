На Ставрополье и в Ингушетии безнадзорных лошадей отправили на штрафстоянки за прогулки в неположенных местах

В Кисловодске и Сунже лошадей, гуляющих без присмотра, увезли на временные площадки. Владельцев животных ждут штрафы

9 сентября пресс-служба администрации города Сунжа (Ингушетия) сообщила, что на штрафстоянку были отправлены безнадзорные лошади, разгуливающие по центру города. Стоянку для непарнокопытных организовали на территории сельхозрынка.

Власти города напомнили жителям, что за бесконтрольный выпас скота предусмотрены административные штрафы. А животные, которые гуляют по улицам, скверам и площадям, считаются безнадзорным и подлежат загону в места временного содержания.

В случае задержания скота, владельцу необходимо прийти на штрафстоянку, идентифицировать животных, получить документы у охраны и обратиться в администрацию.

Пользователи в соцсетях положительно отреагировали на подобные меры:

«Шагу негде ступить, повсюду навоз. Самое страшное, что эти несчастные животные питаются мусором, жуют пакеты, неизвестно, что в них может быть. Мне их жалко, хорошо, предпринимаются такие меры, может их хозяева станут более осознанными».

« Давно пора...хоть сейчас город будет чистым…»