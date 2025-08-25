В Краснодаре появилась парковка для собак. Где она находится?
В спальном районе Краснодара открыли собачий паркинг
25 августа портал KubanPress сообщил, что в Краснодаре в районе улицы Черкасской появилась парковка для собак. Необычное сооружение установило кафе, в котором запрещено находиться с животными.
Трехсекционная парковка представляет собой деревянный каркас с настилом из искусственной травы. На стене есть ручка для привязывания пса. Примечательно, что у паркинга нет крыши — во время дождя животным придется мокнуть.
Парковка для собак — это безопасное пространство для их пребывания в течение короткого периода времени. В Европе и Азии такие зоны распространены и пользуются спросом.
Напомним, россиянам хотят запретить кормить беспризорных животных возле многоквартирных домов. За нарушение предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, власти Краснодарского края запретили посещать общественные места с собаками.