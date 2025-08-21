В Дагестане перед началом учебного года не хватает учебников. Родители школьников жалуются на эту проблему уже много лет

Дагестан

Распечатать

  • © Фото пользователя zinkevych с сайта freepik.com
    © Фото пользователя zinkevych с сайта freepik.com

Власти Дагестана заявили о нехватке учебников и дефиците педагогов перед 1 сентября

19 августа телеграм-канал «Нетипичная Махачкала» сообщил, что перед началом учебного года в школах Дагестана не хватает учебников и учителей. Об этом рассказали родители обучающихся.

На совещании с директорами школ руководитель управления образования администрации Махачкалы Шаганэ Баймурзаева заявила, что дефицит учебников «решаем, нужно лишь поставить цель», однако конкретных мер не назвала.

Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч:

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на ее слова и предположили, что проблему вновь будут решать за счет денег родителей, несмотря на выделенные средства из госбюджета:

«Что она имеет ввиду под словом «решаемо»? Родители купят учебники, и проблема решилась? Старшему необходимо купить два учебника, а младшему один».

«Я уже купил учебники на 13 тыс. ребенку. И это ещё не все. На кондиционер еще надо».

«Сегодня скиньте на учебники, завтра на парты. 25 лет назад с моих родителей собирали, теперь уже у меня отжимают. Цель такая или путь?».

«Короче, все скидываемся на шторы».

«А до этого цели решить все эти вопросы не было?».

«Цель 25 учеников в классе вместо 44 когда достигнем?».

«8 школа. Нам вчера объявили, что будет «добровольный» сбор, по 6 тыс. с каждого класса. На украшение школы к 1 сентября. А потом мы должны будем закупать учебники за свой счет и за свои деньги нанимать этих же учителей — «репетиторов» на ОГЭ и ЕГЭ, потому что они не «успели» дать знания в течение года. Мы не купили 5 учебников в прошлом году и скачивали электронную версию».

Напомним, что вопрос с нехваткой учебников в Дагестане остается нерешенным много лет. В 2023 году перед 1 сентября бесплатные учебники выдали только 15 новым школам, а всего в регионе их 1400. 

В Минобрнауки республики признали проблему и заявили, что это связано с ростом числа обучающихся, и обеспечение всех школьников литературой требует слишком больших затрат. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2025 году вместо семи обещанных школ построили только две.

Дагестан Махачкала Образование Школа Школьники

Новости

В Краснодаре появились плакаты, заявляющие, что 2,4 млн рублей за контракт о военной службе платят только на Кубани. Это не так
В соцсетях говорят о скором открытии аэропорта Краснодара. Похоже, это только слухи
Бесплатные кинопоказы и экскурсии по старейшему кинотеатру. Узнали программу «Ночи кино» в Краснодаре
В Адыгее и Ростовской области ожидают критическую нехватку номеров для туристов — АТОР
Внук Зюганова стал замминистра экономразвития Ростовской области
В Дагестане перед началом учебного года не хватает учебников. Родители школьников жалуются на эту проблему уже много лет

Лента новостей

«Необдуманное и вредительское действие»
Вчера, 18:00
«Необдуманное и вредительское действие»
Почему в России блокируют звонки в WhatsApp* и Telegram
В аэропорту Сочи утром 21 августа на вылет и прилет задерживаются 51 рейс
Сегодня, 10:34
В аэропорту Сочи утром 21 августа на вылет и прилет задерживаются 51 рейс
Среди них самолеты в Турцию и Грузию
Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С
Вчера, 16:22
Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С
Что с Черным и где вода теплее всего?

Реклама на сайте