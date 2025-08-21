В Дагестане перед началом учебного года не хватает учебников. Родители школьников жалуются на эту проблему уже много лет

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на ее слова и предположили, что проблему вновь будут решать за счет денег родителей, несмотря на выделенные средства из госбюджета:



«Что она имеет ввиду под словом «решаемо»? Родители купят учебники, и проблема решилась? Старшему необходимо купить два учебника, а младшему один».



«Я уже купил учебники на 13 тыс. ребенку. И это ещё не все. На кондиционер еще надо».



«Сегодня скиньте на учебники, завтра на парты. 25 лет назад с моих родителей собирали, теперь уже у меня отжимают. Цель такая или путь?».



«Короче, все скидываемся на шторы».



«А до этого цели решить все эти вопросы не было?».



«Цель 25 учеников в классе вместо 44 когда достигнем?».



«8 школа. Нам вчера объявили, что будет «добровольный» сбор, по 6 тыс. с каждого класса. На украшение школы к 1 сентября. А потом мы должны будем закупать учебники за свой счет и за свои деньги нанимать этих же учителей — «репетиторов» на ОГЭ и ЕГЭ, потому что они не «успели» дать знания в течение года. Мы не купили 5 учебников в прошлом году и скачивали электронную версию».



Напомним, что вопрос с нехваткой учебников в Дагестане остается нерешенным много лет. В 2023 году перед 1 сентября бесплатные учебники выдали только 15 новым школам, а всего в регионе их 1400.



В Минобрнауки республики признали проблему и заявили, что это связано с ростом числа обучающихся, и обеспечение всех школьников литературой требует слишком больших затрат.