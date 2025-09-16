Радоваться мелочам. В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Филателия» Натальи Назаровой

Действие происходит в портовом поселке у Баренцева моря. В старом почтовом отделении обслуживает жителей Яна Смирнова. У девушки с легкая форма ДЦП, которая проявляется хромотой и речевыми дефектами.

Критик Кира Кац анонсировала на 20 сентября показ фильма «Филателия». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Большую часть свободного времени она проводит в одиночестве, гуляя вдоль берега. Еще Яна собирает марки и ждет отца с моря. Однажды на почте появляется веселый и харизматичный Петя.

«Филателия» — обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу» за лучший игровой фильм (и специального приза «за пронзительный актерский дуэт»), гран-при киносмотров «Северный характер», Arctic Open и «Киношок», премии «Белый слон» за лучшую главную женскую роль (Алина Ходжеванова) и приза «Лучший актер» (Максим Стоянов) Каирского международного кинофестиваля.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало 20 сентября в 18:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.