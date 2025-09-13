Проснись, мертвец. Вышел трейлер новой части «Достать ножи»
Вышел трейлер третьей части детективной серии Райана Джонсона «Достать ножи» (18+)
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Достать ножи». Третья часть детективной серии Райана Джонсона получила подзаголовок «Проснись, мертвец».
Фильм является продолжением приключений детектива Бенуа Бланка. В новой части герою предстоит разгадать загадочное убийство в небольшой церкви на севере штата Нью-Йорк.
Главную роль снова исполнил Дэниэл Крэйг. Также в каст вошли Джош О`Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак и Томас Хейден Черч.
В кинотеатрах фильм выйдет 26 ноября, а на Netflix появится 12 декабря.
