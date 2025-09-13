Проснись, мертвец. Вышел трейлер новой части «Достать ножи»

Фильм является продолжением приключений детектива Бенуа Бланка. В новой части герою предстоит разгадать загадочное убийство в небольшой церкви на севере штата Нью-Йорк.

Главную роль снова исполнил Дэниэл Крэйг. Также в каст вошли Джош О`Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак и Томас Хейден Черч.

В кинотеатрах фильм выйдет 26 ноября, а на Netflix появится 12 декабря.