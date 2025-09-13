Проснись, мертвец. Вышел трейлер новой части «Достать ножи»

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Достать ножи: Проснись, мертвец» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOCHECK | Официальные трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Достать ножи: Проснись, мертвец» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOCHECK | Официальные трейлеры»

Вышел трейлер третьей части детективной серии Райана Джонсона «Достать ножи» (18+)

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Достать ножи». Третья часть детективной серии Райана Джонсона получила подзаголовок «Проснись, мертвец».

Фильм является продолжением приключений детектива Бенуа Бланка. В новой части герою предстоит разгадать загадочное убийство в небольшой церкви на севере штата Нью-Йорк.

Читайте также:

Главную роль снова исполнил Дэниэл Крэйг. Также в каст вошли Джош О`Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак и Томас Хейден Черч.

В кинотеатрах фильм выйдет 26 ноября, а на Netflix появится 12 декабря.

Как писали Юга.ру, на экраны краснодарских кинотеатров 25 сентября возвращается фильм «Зомби по имени Шон».

Афиша Кино отдых Развлечения

Новости

Проснись, мертвец. Вышел трейлер новой части «Достать ножи»
В Краснодаре объявили сбор книг для детей, которые проходят реабилитацию в краевой больнице
От мыльных опер к золотой эпохе. В Краснодаре пройдет лекция об истории сериалов
«Губеру респект?» Политолог спрогнозировал открытие аэропорта Краснодара, связав его с выборами
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «На высоте страха»
На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Два человека погибли

Лента новостей

Реклама на сайте