От мыльных опер к золотой эпохе. В Краснодаре пройдет лекция об истории сериалов
В Краснодаре 17 сентября кинокритик расскажет, как эволюционировала индустрия сериалов (16+)
Кинокритик Кира Кац анонсировала на 16 сентября лекцию «Сериалы: от мыльных опер к золотой эпохе».
Слушатели узнают, как эволюционировала индустрия сериалов, какие проекты меняли историю телевидения и почему в последнее десятилетие сериалы стали не менее важны, чем большое кино. Также участники поговорят о ключевых этапах — от первых многосезонных драм до современных стриминговых гигантов.
«Сериалы прошли путь от фоновой телевизионной привычки до одного из главных культурных феноменов нашего времени. Сегодня они формируют язык, обсуждаются как большие романы и задают тон мировому кинопроцессу», — считает Кира Кац.
Лекция пройдет 16 сентября в 19:30 в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
