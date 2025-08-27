В Краснодаре в кино покажут психологический хоррор «Выход 8». Фильм стал сенсацией на Каннском кинофестивале

Краснодарский край, Вся Россия

  • Кадр из трейлера к фильму «Выход 8» © Скриншот видео с Rutube-канала «Ilapak»
Режиссер Гэнки Кавамура перенес на экран культовую японскую компьютерную игру (18+)

28 августа на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Выход 8». Лента представляет собой психологический хоррор.

Картину по одноименной японской компьютерной игре снял режиссер Гэнки Кавамура («Если все кошки в мире исчезнут»). Симулятор ходьбы разошелся по миру тиражом больше 2 млн копий.

В картине главный герой блуждает по бесконечным тоннелям токийского метро. Ему нужно подмечать аномалии — перевернутые таблички, странные лица, поломанные детали. Если пропустил хотя бы один элемент, то придется вернуться на исходную.

Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы. Хоррор стал сенсацией, публика наградила фильм восьмиминутными овациями.

Посмотреть фильм «Выход 8» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре 31 августа состоится показ видеоверсии спектакля «Добрый человек из Сезуана».

