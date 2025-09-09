Покупатели «Пятёрочки» могут выиграть квартиру у моря в Новороссийске

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает акцию с главным призом — квартирой в Новороссийске. Это шанс выиграть собственную квартиру с ремонтом на побережье

Акция продлится с 9 сентября по 27 октября 2025 года. Чтобы участвовать, нужно совершить покупку от 600 рублей в любой «Пятёрочке» или через сервис «Пятёрочка Доставка», а затем зарегистрировать чек на сайте акции more.5ka.ru.

Главный приз — однокомнатная квартира площадью 43 кв. м в жилом комплексе «Аврора 2» в Новороссийске. Кроме этого, каждую неделю будут разыгрывать сертификаты на доставку и покупку техники и гаджетов. Шансы на победу увеличат покупки товаров партнеров акции.

Акция «Выиграйте квартиру у моря» пройдет до 27октября во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Подробные правила акции, информация об организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на официальном сайте more.5ka.ru.

© Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»