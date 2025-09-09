В Кисловодске построят круглогодичный бассейн с минеральной водой за 2 млрд рублей

  • © скриншот фото из телеграм-канала Евгения Моисеева
В Кисловодске планируют открыть СПА-комплекс с бассейном с минеральной водой и гостиницами

8 сентября глава Кисловодска Евгений Моисеев в своем телеграм-канале сообщил, что в городе откроется первый СПА-комплекс с открытым бассейном с минеральной водой. Бассейн будет работать круглогодично и подогреваться. 

Объект разместят на площади более 2,5 гектар. Помимо СПА-комплекса и бассейна, в него будут входить две гостиницы на 140 и 70 номеров разной категории. 

Комплекс будет находиться возле Старого озера и памятника истребителю МиГ-15. Объем инвестиций в проект — более 2 млрд рублей. 

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

По словам Моисеева, комплекс будет отвечать всем международным стандартам качества и станет значимым туристическим объектом курорта. 

На данный момент, единственный открытый бассейн, расположенный на курорте, закрыт уже много лет. 

Как писали Юга.ру, в феврале жители Кисловодска выступили против строительства города-спутника около курорта. 

