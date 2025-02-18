«Выдавливание населения в пользу инвесторов». Жители Кисловодска выступили против строительства города-спутника около курорта

В Кисловодске дома более 700 семей могут снести из-за строительства дороги к новой туристической зоне

Предыстория. 4 февраля мэр Кисловодска Владимир Моисеев сообщил, что что около города на площади 650 га появится его «спутник» — туристическая зона «Солнечная долина». Власти считают, что такой проект снизит нагрузку и ослабит инвестиционный интерес непосредственно к самому курорту.

Жители Кисловодска создали петицию против «Солнечной долины» и сноса 700 домов. Власти собираются проложить объездную дорогу к новой туристической зоне. Она пройдет от подножия Боргустанского хребта через поселок Нежинский по направлению к обновленному Старому озеру. Трасса заденет поселок Аликоновка, обогнет город с запада и выйдет на его южные окраины.

Владельцам домов, которые снесут ради стройки, предложили компенсацию. Жители протестуют и называют проект «выдавливанием населения в пользу инвесторов».