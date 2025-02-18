«Выдавливание населения в пользу инвесторов». Жители Кисловодска выступили против строительства города-спутника около курорта
В Кисловодске дома более 700 семей могут снести из-за строительства дороги к новой туристической зоне
Предыстория. 4 февраля мэр Кисловодска Владимир Моисеев сообщил, что что около города на площади 650 га появится его «спутник» — туристическая зона «Солнечная долина». Власти считают, что такой проект снизит нагрузку и ослабит инвестиционный интерес непосредственно к самому курорту.
Жители Кисловодска создали петицию против «Солнечной долины» и сноса 700 домов. Власти собираются проложить объездную дорогу к новой туристической зоне. Она пройдет от подножия Боргустанского хребта через поселок Нежинский по направлению к обновленному Старому озеру. Трасса заденет поселок Аликоновка, обогнет город с запада и выйдет на его южные окраины.
Владельцам домов, которые снесут ради стройки, предложили компенсацию. Жители протестуют и называют проект «выдавливанием населения в пользу инвесторов».
10 км вдоль рек:
В петиции говорится, что чиновники вместо введения ограничения на въезд транспорта планируют создать дополнительные заезды, а также массово выдают разрешения на высотную застройку, несмотря на сейсмическую активность и водонасыщенность земли.
«Мы расцениваем действия администрации как сознательное выдавливание местного населения и захват наших земель в пользу инвесторов. Глава администрации города Моисеев заявил, что жители города должны купить жилье в Ессентуках, так как оно там дешевле, чем в Кисловодске», — написал автор петиции.
Также жители опасаются, что существующие коммуникации не выдержат многократно возросшей нагрузки. Кисловодск регулярно ставит антирекорды по количеству аварийных ситуаций на водопроводно-канализационных сетях и сетях теплоснабжения.
Местные жители требуют защитить уникальные курорты Кавказских Минеральных вод от экологической катастрофы, пересмотреть закон, который отменяет зоны горно-санитарной охраны, провести экспертизу проекта «Солнечной долины» с привлечением экологов и экономистов, перенести особую экономическую зону в другое место региона.
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