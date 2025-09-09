В Ростовской области прошел фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую»

В Ростовской области, в «МЕГА парке» Аксайского района, состоялся пятый юбилейный фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую». Мероприятие, приуроченное ко Дню добрых дел, в этом году собрало более 1000 человек

Фестиваль уже пять лет подряд объединяет волонтерское сообщество Дона, людей с ограниченными возможностями здоровья, активистов НКО и просто неравнодушных жителей. Для гостей организовали мастер-классы, благотворительные ярмарки, выставки и концерт.

На площадке, которую организовал Сбер, работала зона с активностями: любой желающий мог оставить доброе пожелание незнакомцу и получить такое же послание в ответ, сыграть в дженгу или проверить чувство равновесия на баланс-борде. Также представители банка рассказали молодым людям о стажировках и образовательных программах в финансовой сфере.

«В Ростовской команде банка более 500 волонтеров, мы участвуем и сами реализуем порядка 15 добрых проектов в различных областях. Повышаем финансовую грамотность детей, высаживаем деревья, убираем и восстанавливаем памятные места и многое другое. Еще одним добрым делом стала поддержка инклюзивного фестиваля «Я чувствую» — уникальной площадки, которая стирает границы и объединяет сотни людей вокруг идеи добра, взаимопомощи и созидательной энергии», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.