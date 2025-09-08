«Пыль в глазах. Дорожных знаков нет». Жители Краснодара раскритиковали объезд Западного Обхода
В Краснодаре продолжает реконструкция Западного Обхода. Власти организовали объездную дорогу, но горожан не устраивает ее состояние
Предыстория: 6 июня в Краснодаре стартовала реконструкция Западного Обхода. Она пройдет в несколько этапов. 7 июня власти разработали схемы объезда Западного Обхода и предложили огибать участки улиц, которые попадают в зону работ, по альтернативным маршрутам.
8 сентября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила об открытии временного объезда участка Западного Обхода. Чтобы снизить заторы, власти предложили жителям ехать от улицы Красных Партизан через отделение № 2 Агрофирмы Солнечная до улицы Лесопосадочной.
«Часть временной дороги сделана в асфальте, часть — в инертном материале. Такое решение позволит поддерживать транспортную доступность района на время реконструкции», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Проблема пробок неизбежна»:
Однако горожане раскритиковали в соцсетях объездную дорогу и ее состояние. Они пожаловались, что жители улицы Лесопосадочной регулярно задыхаются от пыли из-за увеличившегося потока машин и отсутствия асфальта:
«Сначала делают объездные дороги, а потом ковыряют ту, что планировали. Но это не про Краснодар».
«Даже не представляю, как живут там люди в постоянной пыли! Чем дышат? Где соблюдение СанПинов?».
«Поток машин увеличился в разы по улице Лесопосадочной. Дорога не имеет асфальта, но водителям все равно. От этого пыль стоит постоянно, также из под колес могут камни угодить куда угодно, а рядом тротуар с людьми».
«Пыль в глазах, ушах и на зубах! Дорожных знаков нет! Пешеходных переходов на гравийке не нарисуешь. Дети в школу ходят как раз по этой улице. Полнейший беспредел с многострадальной Лесопосадочной».
«Нет, чтобы сначала ее заасфальтировать в рамках реконструкции, а потом на нее переводить трафик».
