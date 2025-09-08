«Пыль в глазах. Дорожных знаков нет». Жители Краснодара раскритиковали объезд Западного Обхода

Однако горожане раскритиковали в соцсетях объездную дорогу и ее состояние. Они пожаловались, что жители улицы Лесопосадочной регулярно задыхаются от пыли из-за увеличившегося потока машин и отсутствия асфальта:



«Сначала делают объездные дороги, а потом ковыряют ту, что планировали. Но это не про Краснодар».



«Даже не представляю, как живут там люди в постоянной пыли! Чем дышат? Где соблюдение СанПинов?».



«Поток машин увеличился в разы по улице Лесопосадочной. Дорога не имеет асфальта, но водителям все равно. От этого пыль стоит постоянно, также из под колес могут камни угодить куда угодно, а рядом тротуар с людьми».



«Пыль в глазах, ушах и на зубах! Дорожных знаков нет! Пешеходных переходов на гравийке не нарисуешь. Дети в школу ходят как раз по этой улице. Полнейший беспредел с многострадальной Лесопосадочной».



«Нет, чтобы сначала ее заасфальтировать в рамках реконструкции, а потом на нее переводить трафик».