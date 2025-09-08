В Анапе и Новороссийске море резко остыло до 21 °С. Какая температура воды на других курортах?

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая температура воды на побережье Краснодарского края

8 сентября краснодарский ЦГМС сообщил температуру воды на побережье Краснодарского края.

Температура воды в Черном море:

  • 26 °С — в Сочи;
  • 24 °С — в Туапсе;
  • 23 °С — в Геленджике;
  • 21 °С — в Анапе и Новороссийске. 

Воздух теплее нормы и засуха:

Температура воды в Азовском море:

  • 22 °С — в Темрюке;
  • 21 °С — в Приморско-Ахтарске и Ейске.

Отметим, что 5 сентября температура морей еще была выше. Например, за это время Черное море в Анапе остыло на 3 градуса, в Туапсе — на 2 градуса. Вода на Азовском побережье также стала прохладнее — на 2-3 градуса. 

Напомним, 2 сентября синоптик Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на побережье Краснодарского края наступил 6-7 сентября.

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — он продержится до первой декады октября. 

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Курорты и туризм Новороссийск Пляжи Погода Приморско-Ахтарский район Сочи Темрюкский район Туапсинский район Черное море

