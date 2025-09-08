В Анапе и Новороссийске море резко остыло до 21 °С. Какая температура воды на других курортах?
Синоптики рассказали, какая температура воды на побережье Краснодарского края
8 сентября краснодарский ЦГМС сообщил температуру воды на побережье Краснодарского края.
Температура воды в Черном море:
- 26 °С — в Сочи;
- 24 °С — в Туапсе;
- 23 °С — в Геленджике;
- 21 °С — в Анапе и Новороссийске.
Воздух теплее нормы и засуха:
Температура воды в Азовском море:
- 22 °С — в Темрюке;
- 21 °С — в Приморско-Ахтарске и Ейске.
Отметим, что 5 сентября температура морей еще была выше. Например, за это время Черное море в Анапе остыло на 3 градуса, в Туапсе — на 2 градуса. Вода на Азовском побережье также стала прохладнее — на 2-3 градуса.
Напомним, 2 сентября синоптик Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на побережье Краснодарского края наступил 6-7 сентября.
Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — он продержится до первой декады октября.