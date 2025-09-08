В Анапе и Новороссийске море резко остыло до 21 °С. Какая температура воды на других курортах?

Температура воды в Азовском море:

22 °С — в Темрюке;

21 °С — в Приморско-Ахтарске и Ейске.

Отметим, что 5 сентября температура морей еще была выше. Например, за это время Черное море в Анапе остыло на 3 градуса, в Туапсе — на 2 градуса. Вода на Азовском побережье также стала прохладнее — на 2-3 градуса.

Напомним, 2 сентября синоптик Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на побережье Краснодарского края наступил 6-7 сентября.