Власти Ростовской области запретили публиковать фото и видео последствий атаки БПЛА и работу ПВО

Публикации запрещено делать как СМИ, так и обычным пользователям соцсетей и мессенджеров

8 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ, который запрещает выкладывать в сеть фото и видео последствий атак беспилотников и работу ПВО. Публиковать любые данные, раскрывающие места расположения и временную дислокацию средств воинских подразделений на территории региона, тоже нельзя. Указ касается не только СМИ, но также паблики и обычных пользователей соцсетей и мессенджеров. При этом запрет не относится к официальным источникам власти и лицам, которые на них ссылаются.

Читайте также: Власти Сочи будут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет

«Мера направлена на предотвращение утечки информации и обеспечение безопасности жителей», — сообщает пресс-служба администрации региона. Документ вступил в силу 11 августа. За несанкционированную съемку и распространение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тыс. рублей. Похожий документ уже действует и в других регионах. В списке Крым, Калмыкия, Адыгея, Санкт-Петербург, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Тверская, Калужская и Тульская области. В некоторых регионах за подобные публикации также предусмотрены штрафы. Например, в Адыгее гражданским нарушителям придется заплатить 5 тыс. рублей, должностным лицам — 15 тыс. рублей, юридическим — 100 тыс. рублей.