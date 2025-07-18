Глава Крыма запретил публиковать фото и видео, показывающие позиции военных

Запрет касается как СМИ, так и обычных пользователей соцсетей и мессенджеров

18 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает выкладывать в сеть фото и видео после ударов и терактов. Его цель — безопасность и защита военных объектов.

Указ касается не только СМИ, но также паблики и обычных пользователей соцсетей и мессенджеров. Нельзя публиковать фото, видео, координаты и другую информацию, которая может показать, где стоят ПВО, военная техника или произошел взрыв.