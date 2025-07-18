Глава Крыма запретил публиковать фото и видео, показывающие позиции военных

Крым

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Запрет касается как СМИ, так и обычных пользователей соцсетей и мессенджеров

18 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает выкладывать в сеть фото и видео после ударов и терактов. Его цель — безопасность и защита военных объектов.

Указ касается не только СМИ, но также паблики и обычных пользователей соцсетей и мессенджеров. Нельзя публиковать фото, видео, координаты и другую информацию, которая может показать, где стоят ПВО, военная техника или произошел взрыв.

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При этом в документе не прописано, какое наказание ждет нарушителей запрета.

Похожий указ уже действует и в других регионах. В списке Адыгея, Санкт-Петербург, Орловская, Волгоградская и Тамбовская области, Калмыкия. Там за подобные публикации предусмотрены штрафы.

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»

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Крым СВО СМИ

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