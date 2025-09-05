Вода в Черном море снова прогрелась до 27 °С. Где на побережье Краснодарского края комфортно купаться в первые выходные осени

Тепло и солнечно, а на побережье сильный ветер:

Напомним, что 2 сентября синоптик Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на побережье Краснодарского края наступит уже 6-7 сентября.

Вильфанд заявил, что температура воды будет 25-26 °С и к концу недели понизится. Хотя в течение недели Черное море на берегах Сочи остывало до 25 °С, сейчас оно теплее ожидаемого.