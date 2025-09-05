Вода в Черном море снова прогрелась до 27 °С. Где на побережье Краснодарского края комфортно купаться в первые выходные осени
Синоптики рассказали, какая температура морской воды на курортах Краснодарского края
5 сентября краснодарский ЦГМС сообщил температуру воды на побережье Краснодарского края.
Температура воды в Черном море:
- 27 °С — в Сочи;
- 26 °С — в Туапсе;
- 24 °С — в Анапе;
- 23 °С — в Геленджике;
- 22 °С — в Новороссийске.
Температура воды в Азовском море:
- 24 °С — в Темрюке;
- 23 °С — в Приморско-Ахтарске;
- 21 °С — в Ейске.
Тепло и солнечно, а на побережье сильный ветер:
Напомним, что 2 сентября синоптик Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на побережье Краснодарского края наступит уже 6-7 сентября.
Вильфанд заявил, что температура воды будет 25-26 °С и к концу недели понизится. Хотя в течение недели Черное море на берегах Сочи остывало до 25 °С, сейчас оно теплее ожидаемого.
Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — он продержится до первой декады октября.