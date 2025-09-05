Вода в Черном море снова прогрелась до 27 °С. Где на побережье Краснодарского края комфортно купаться в первые выходные осени

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая температура морской воды на курортах Краснодарского края

5 сентября краснодарский ЦГМС сообщил температуру воды на побережье Краснодарского края.

Температура воды в Черном море:

  • 27 °С — в Сочи;
  • 26 °С — в Туапсе;
  • 24 °С — в Анапе;
  • 23 °С — в Геленджике;
  • 22 °С — в Новороссийске.

Температура воды в Азовском море:

  • 24 °С — в Темрюке;
  • 23 °С — в Приморско-Ахтарске;
  • 21 °С — в Ейске. 

Тепло и солнечно, а на побережье сильный ветер:

Напомним, что 2 сентября синоптик Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на побережье Краснодарского края наступит уже 6-7 сентября.

Вильфанд заявил, что температура воды будет 25-26 °С и к концу недели понизится. Хотя в течение недели Черное море на берегах Сочи остывало до 25 °С, сейчас оно теплее ожидаемого. 

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — он продержится до первой декады октября.

