Концерты, маркет локальных брендов, мастер-классы, творческие активности. В Краснодаре пройдет фестиваль уличной культуры «Голос города»

Фестиваль соберет в одном месте музыку, творчество, лекции, искусство и еду (12+)

Организаторы фестиваля уличной культуры «Голос города» анонсировали на 6 сентября новое событие. Оно соберет в одном месте музыку, творчество, лекции, искусство и еду. На главной сцене с 14:00 до 20:00 пройдут концерты, диджей-сеты и перформансы от молодых инди-артистов и известных представителей альтернативной сцены.

Также в программе: маркет локальных брендов — одежда, аксессуары, арт-объекты и книги от независимых дизайнеров и художников;

фудтраки и гастропроекты — уличная еда, напитки и авторские блюда;

интерактивы — граффити, мастер-классы, баттлы, фотозоны и творческие активности. Фестиваль стартует в 12:00 по улице Вишняковой, 1/10 («Порт 219»). Вход бесплатный, требуется предварительная регистрация по ссылке. В феврале в арт-резиденции «Дом книги» состоялся первый фестиваль «Голос города», посвященный популяризации уличной культуры. В течение дня выступали музыканты, танцоры, поэты, фокусники, диджеи и представители других оригинальных жанров.