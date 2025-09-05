Концерты, маркет локальных брендов, мастер-классы, творческие активности. В Краснодаре пройдет фестиваль уличной культуры «Голос города»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Фестиваль соберет в одном месте музыку, творчество, лекции, искусство и еду (12+)

Организаторы фестиваля уличной культуры «Голос города» анонсировали на 6 сентября новое событие. Оно соберет в одном месте музыку, творчество, лекции, искусство и еду.

На главной сцене с 14:00 до 20:00 пройдут концерты, диджей-сеты и перформансы от молодых инди-артистов и известных представителей альтернативной сцены.

В Краснодаре откроется событийная площадка на Обрывной:

Также в программе:

  • маркет локальных брендов — одежда, аксессуары, арт-объекты и книги от независимых дизайнеров и художников;
  • фудтраки и гастропроекты — уличная еда, напитки и авторские блюда;
  • интерактивы — граффити, мастер-классы, баттлы, фотозоны и творческие активности.

Фестиваль стартует в 12:00 по улице Вишняковой, 1/10 («Порт 219»). Вход бесплатный, требуется предварительная регистрация по ссылке.

В феврале в арт-резиденции «Дом книги» состоялся первый фестиваль «Голос города», посвященный популяризации уличной культуры. В течение дня выступали музыканты, танцоры, поэты, фокусники, диджеи и представители других оригинальных жанров.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 сентября пройдет фестиваль локальной культуры Evolution Action. Организаторы объединяте художников, музыкантов и творцов всех направлений искусства.

Афиша Еда Искусство Концерты Краснодар Лекции Музыка отдых Развлечения События Фестивали

Новости

Власти Краснодарского края опровергли информацию о большом нефтяном пятне в Черном море. Но не сразу
В Ростовской области начали выращивать гигантских пресноводных креветок
В 2025 году Анапа не досчиталась почти 3 млн туристов из-за разлива нефти
Концерты, маркет локальных брендов, мастер-классы, творческие активности. В Краснодаре пройдет фестиваль уличной культуры «Голос города»
Вода в Черном море снова прогрелась до 27 °С. Где на побережье Краснодарского края комфортно купаться в первые выходные осени
Жители Краснодара не могли забрать свои автомобили со штрафстоянки из-за неработающего интернета

Лента новостей

Эскарго по-кубански
3 сентября, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Вчера, 14:04
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Где именно?
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте