Арт-маркет, своп, перформанс, компьютерный турнир. В Краснодаре пройдет фестиваль локальной культуры

Краснодарский край

Мероприятие объединит художников, музыкантов и творцов всех направлений искусства (16+)

Арт-пространство «Подполье» анонсировало на 9 сентября фестиваль Evolution Action. Как заявили организаторы, мероприятие формирует локальную культуру через объединение художников, музыкантов и творцов всех направлений искусства.

В программе:

  • лекция Алексея Угольникова о современном искусстве;
  • арт-маркет с работами локальных авторов;
  • аудио-визуальный перформанс;
  • выставка визуального искусства;
  • своп творческих работ;
  • показ первой капсульной коллекции одежды CL9 «Чистый разум»;
  • VR-экспозиция EMKEY;
  • турнир по настольному теннису;
  • турнир по компьютерным ретро-играм.

В рамках музыкальной части пройдут выступления CLO, NWIII, HCT+P9ROW, STEREO CROSS. Также будет доступна чайная зона.

Встреча с художницами и экскурсия:

«Эта встреча станет точкой пересечения разных жанров и практик. Мы создаем площадку, где коллаборации становятся естественным процессом, а развитие рождается через совместное действие. Это первый шаг к объединенной культурной платформе Краснодара. Присоединяйтесь, чтобы строить ее вместе», — приглашают организаторы.

Фестиваль Evolution Action стартует 9 сентября в 18:00 по улице Зиповской, 5 литер Ц. Вход — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 сентября на лекции расскажут, как искусство стало непонятным и почему это хорошо. 

