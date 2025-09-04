Арт-маркет, своп, перформанс, компьютерный турнир. В Краснодаре пройдет фестиваль локальной культуры
Мероприятие объединит художников, музыкантов и творцов всех направлений искусства (16+)
Арт-пространство «Подполье» анонсировало на 9 сентября фестиваль Evolution Action. Как заявили организаторы, мероприятие формирует локальную культуру через объединение художников, музыкантов и творцов всех направлений искусства.
В программе:
- лекция Алексея Угольникова о современном искусстве;
- арт-маркет с работами локальных авторов;
- аудио-визуальный перформанс;
- выставка визуального искусства;
- своп творческих работ;
- показ первой капсульной коллекции одежды CL9 «Чистый разум»;
- VR-экспозиция EMKEY;
- турнир по настольному теннису;
- турнир по компьютерным ретро-играм.
В рамках музыкальной части пройдут выступления CLO, NWIII, HCT+P9ROW, STEREO CROSS. Также будет доступна чайная зона.
Встреча с художницами и экскурсия:
«Эта встреча станет точкой пересечения разных жанров и практик. Мы создаем площадку, где коллаборации становятся естественным процессом, а развитие рождается через совместное действие. Это первый шаг к объединенной культурной платформе Краснодара. Присоединяйтесь, чтобы строить ее вместе», — приглашают организаторы.
Фестиваль Evolution Action стартует 9 сентября в 18:00 по улице Зиповской, 5 литер Ц. Вход — пожертвования от 300 рублей.
