Арт-маркет, своп, перформанс, компьютерный турнир. В Краснодаре пройдет фестиваль локальной культуры

Мероприятие объединит художников, музыкантов и творцов всех направлений искусства (16+)

В рамках музыкальной части пройдут выступления CLO, NWIII, HCT+P9ROW, STEREO CROSS. Также будет доступна чайная зона.

Арт-пространство «Подполье» анонсировало на 9 сентября фестиваль Evolution Action. Как заявили организаторы, мероприятие формирует локальную культуру через объединение художников, музыкантов и творцов всех направлений искусства.

Встреча с художницами и экскурсия:

«Эта встреча станет точкой пересечения разных жанров и практик. Мы создаем площадку, где коллаборации становятся естественным процессом, а развитие рождается через совместное действие. Это первый шаг к объединенной культурной платформе Краснодара. Присоединяйтесь, чтобы строить ее вместе», — приглашают организаторы.

Фестиваль Evolution Action стартует 9 сентября в 18:00 по улице Зиповской, 5 литер Ц. Вход — пожертвования от 300 рублей.