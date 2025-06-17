Винодельни, чайная плантация, форелевое хозяйство. Какие локации Краснодарского края вошли в рейтинг лучших мест гастротуризма

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В топ-50 мест гастротуризма РФ вошли 12 локаций Краснодарского края

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2025 года. В голосовании участвовали 500 ведущих рестораторов, отельеров, предпринимателей и экспертов разного уровня.

Второе место занял центр туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском. Его подвинула «ВДНХ» (Выставка достижений народного хозяйства).

Эксперты отметили, что туристов привлекают виноградники, винодельня, рестораны, дегустации, отели, кемпинг, туристический лагерь, фестивали, экскурсии и мастер-классы. В прошлогоднем рейтинге «Абрау-Дюрсо» занял первую строчку.

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В десятку всероссийского рейтинга также попали горный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии (9 место) и ресторанно-дегустационный комплекс Chateau de Talu в Геленджике (10 место).

В топ-50 вошли следующие заведения Краснодарского края:

  • мацестинская чайная фабрика в Сочи (14 место);
  • центр энологии Chateau Tamagne (17 место);
  • Курорт Красная Поляна в Сочи (19 место);
  • центр энологического туризма Villa Aristov в поселке Виноградный Темрюкского района (24 место);
  • агротуристический комплекс Chateau Pinot под Новороссийском (27 место);
  • агротуристический комплекс «Поместье Голубицкое» в станице Голубицкой Темрюкского района (34 место);
  • винодельческое хозяйство «Долина Лефкадия» в Крымском районе (36 место);
  • форелеводческий завод «Адлер» в сочинском селе Казачий Брод (40 место);
  • загородный клуб Villa Romanov Wine Club & SPA в станице Голубицкой Темрюкского района (43 место).

Как писали Юга.ру, «Абрау-Дюрсо» начнет поставлять тихие вина на борт китайской авиакомпании China Eastern Airlines. 

Абрау-Дюрсо Архыз Вино Геленджик Еда Красная Поляна Курорты и туризм Новороссийск отдых Развлечения Сочи Темрюкский район

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