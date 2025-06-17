Винодельни, чайная плантация, форелевое хозяйство. Какие локации Краснодарского края вошли в рейтинг лучших мест гастротуризма

В топ-50 мест гастротуризма РФ вошли 12 локаций Краснодарского края

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2025 года. В голосовании участвовали 500 ведущих рестораторов, отельеров, предпринимателей и экспертов разного уровня.

Второе место занял центр туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском. Его подвинула «ВДНХ» (Выставка достижений народного хозяйства).

Эксперты отметили, что туристов привлекают виноградники, винодельня, рестораны, дегустации, отели, кемпинг, туристический лагерь, фестивали, экскурсии и мастер-классы. В прошлогоднем рейтинге «Абрау-Дюрсо» занял первую строчку.