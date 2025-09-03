В Абрау зацвел кактус, цветение которого длится один день
В Абрау-Дюрсо зацвел эхинопсис острогранный. Его бутоны раскрываются 21 час, а увядают к концу следующего дня
3 сентября газета «Жизнь Абрау» в своем телеграм-канале сообщила, что на курорте расцвел кактус, который цветет только один день.
Эхинопсис острогранный — круглый кактус «классического вида». Обычно растение расцветает в период с поздней весны до раннего лета. Бутоны кактуса раскрываются около 21 часа, а к концу следующего дня увядают. Максимальный период цветения эхинопсиса — три дня.
«Никто и не обратил бы на него внимания, если бы не удивительный цветок. Этот скромный кактус радует глаз нежными розово-фиолетовыми цветами, которые раскрываются лишь на один день. К сожалению, посетители парка нередко срывают их, лишая растение его кратковременной красоты», — рассказала журналистам сотрудница административно-хозяйственной части ЗАО «Абрау-Дюрсо» Наталья Шматковская.
В Абрау-Дюрсо впервые летом зацвела магнолия:
Наталья отметила, что цветение эхинопсиса в Абрау-Дюрсо обычно начинается в конце апреля — начале мая. А всего за лето он цветет около двух-трех раз, распуская до пяти бутонов.
На территории парка Абрау-Дюрсо кактус появился благодаря местным жителям, которые передали растение с другими, «более экзотическими».
Как писали Юга.ру, 15 августа в горах Сочи распустились осенние первоцветы. Это признак скорого похолодания.