В Абрау зацвел кактус, цветение которого длится один день

Краснодарский край

Распечатать

  • © скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
    © скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь Абрау»

В Абрау-Дюрсо зацвел эхинопсис острогранный. Его бутоны раскрываются 21 час, а увядают к концу следующего дня

3 сентября газета «Жизнь Абрау» в своем телеграм-канале сообщила, что на курорте расцвел кактус, который цветет только один день. 

Эхинопсис острогранный — круглый кактус «классического вида». Обычно растение расцветает в период с поздней весны до раннего лета. Бутоны кактуса раскрываются около 21 часа, а к концу следующего дня увядают. Максимальный период цветения эхинопсиса — три дня. 

«Никто и не обратил бы на него внимания, если бы не удивительный цветок. Этот скромный кактус радует глаз нежными розово-фиолетовыми цветами, которые раскрываются лишь на один день. К сожалению, посетители парка нередко срывают их, лишая растение его кратковременной красоты», — рассказала журналистам сотрудница административно-хозяйственной части ЗАО «Абрау-Дюрсо» Наталья Шматковская.

  • © скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
    © скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
  • © скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
    © скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь Абрау»

В Абрау-Дюрсо впервые летом зацвела магнолия:

Наталья отметила, что цветение эхинопсиса в Абрау-Дюрсо обычно начинается в конце апреля — начале мая. А всего за лето он цветет около двух-трех раз, распуская до пяти бутонов. 

На территории парка Абрау-Дюрсо кактус появился благодаря местным жителям, которые передали растение с другими, «более экзотическими»

Как писали Юга.ру, 15 августа в горах Сочи распустились осенние первоцветы. Это признак скорого похолодания.

Абрау-Дюрсо Курорты и туризм Растениеводство цветы

Новости

Нападение гигантского борова. В Краснодаре в кино покажут хоррор «Пятачок. Кровь и желуди»
Встреча с художницами и экскурсия. В Краснодаре состоится финисаж выставки «Ах, лето!»
В Краснодарском крае состоится астропоход. Участники посмотрят на затмение Луны и Млечный Путь
В Абрау зацвел кактус, цветение которого длится один день
В Ставропольском крае работорговец получил 10 лет тюрьмы. Он продал человека за 5 тыс. рублей и 50 кг колбасы
В Сочи снесли рынок, где торговали чачей, от которой умерли 13 человек

Лента новостей

Эскарго по-кубански
Сегодня, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева
Сегодня, 13:06
В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева
Власти два года будут ремонтировать путепровод
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
Вчера, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте