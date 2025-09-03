В Абрау зацвел кактус, цветение которого длится один день

В Абрау-Дюрсо зацвел эхинопсис острогранный. Его бутоны раскрываются 21 час, а увядают к концу следующего дня

3 сентября газета «Жизнь Абрау» в своем телеграм-канале сообщила, что на курорте расцвел кактус, который цветет только один день.

Эхинопсис острогранный — круглый кактус «классического вида». Обычно растение расцветает в период с поздней весны до раннего лета. Бутоны кактуса раскрываются около 21 часа, а к концу следующего дня увядают. Максимальный период цветения эхинопсиса — три дня.

«Никто и не обратил бы на него внимания, если бы не удивительный цветок. Этот скромный кактус радует глаз нежными розово-фиолетовыми цветами, которые раскрываются лишь на один день. К сожалению, посетители парка нередко срывают их, лишая растение его кратковременной красоты», — рассказала журналистам сотрудница административно-хозяйственной части ЗАО «Абрау-Дюрсо» Наталья Шматковская.