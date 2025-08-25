В Абрау-Дюрсо впервые летом зацвела магнолия. Биолог назвал это «сбоем в программе растения»

В Абрау-Дюрсо распустилась магнолия, которая обычно цветет весной

25 августа телеграм-канал газеты «Жизнь Абрау» сообщил, что в Абрау-Дюрсо впервые летом зацвела магнолия. Обычно растение цветет с апреля по июнь. Такое непривычное явление для конца августа журналисты назвали «настоящим сюрпризом».

Распустившуюся магнолию заметили сотрудники административно-хозяйственной части завода игристых вин. Журналисты «Жизнь Абрау» отметили, что цветение не такое обильное, как весной.

«Тогда, в начале весны, магнолия распускает свои цветы на голых ветках. Но сейчас, в разгар лета, цветы скрыты от глаз, прячутся среди зеленой листвы, и лишь самые внимательные могут заметить их нежные оттенки. <...> Старожилы говорят, что не помнят, чтобы магнолия радовала своим цветением дважды за год», — прокомментировали они.