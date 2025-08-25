В Абрау-Дюрсо впервые летом зацвела магнолия. Биолог назвал это «сбоем в программе растения»

Краснодарский край

  • © Скриншот фото Натальи Плаксиной из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
    © Скриншот фото Натальи Плаксиной из телеграм-канала «Жизнь Абрау»

В Абрау-Дюрсо распустилась магнолия, которая обычно цветет весной

25 августа телеграм-канал газеты «Жизнь Абрау» сообщил, что в Абрау-Дюрсо впервые летом зацвела магнолия. Обычно растение цветет с апреля по июнь. Такое непривычное явление для конца августа журналисты назвали «настоящим сюрпризом»

Распустившуюся магнолию заметили сотрудники административно-хозяйственной части завода игристых вин. Журналисты «Жизнь Абрау» отметили, что цветение не такое обильное, как весной. 

«Тогда, в начале весны, магнолия распускает свои цветы на голых ветках. Но сейчас, в разгар лета, цветы скрыты от глаз, прячутся среди зеленой листвы, и лишь самые внимательные могут заметить их нежные оттенки. <...> Старожилы говорят, что не помнят, чтобы магнолия радовала своим цветением дважды за год», — прокомментировали они. 

  • © Скриншот фото Натальи Плаксиной из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
    © Скриншот фото Натальи Плаксиной из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
  • © Скриншот фото Натальи Плаксиной из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
    © Скриншот фото Натальи Плаксиной из телеграм-канала «Жизнь Абрау»

В горах Сочи распустились осенние первоцветы:

Биолог Вениамин Голубитченко заявил, что цветение магнолии вызвано «сбоем в программе растения»

«На это в том числе могло повлиять и засушливое лето. Цветы у таких растений, как правило, недоразвитые, корявые из-за нарушенных биоциклов», — подчеркнул он. 

Также Голубитченко отметил, что подобные аномальные явления он заметил не только у магнолии, но и у яблонь и алычи. 

Как писали Юга.ру, в июле в Абрау-Дюрсо появилась пальмовая аллея. 

Абрау-Дюрсо Курорты и туризм Растениеводство цветы

