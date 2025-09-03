В Сочи снесли рынок, где торговали чачей, от которой умерли 13 человек

3 сентября портал «КП»-Кубань» сообщил, что в Сириусе снесли рынок «Казачий». Как видно на фотографиях, сделанных корреспондентом, на месте торговых точек остались только разобранные конструкции.

Напомним, в августе в Сириусе 13 человек скончались после употребления чачи с «Казачьего» рынка. Это жители Подмосковья, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Уфы и Донецка. Два человека ослепли.