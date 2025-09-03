В Сочи снесли рынок, где торговали чачей, от которой умерли 13 человек

Краснодарский край

Распечатать

  • Рынок «Казачий» © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2024 года
    Рынок «Казачий» © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2024 года

На месте торговых точек остались только разобранные конструкции

3 сентября портал «КП»-Кубань» сообщил, что в Сириусе снесли рынок «Казачий». Как видно на фотографиях, сделанных корреспондентом, на месте торговых точек остались только разобранные конструкции.

Напомним, в августе в Сириусе 13 человек скончались после употребления чачи с «Казачьего» рынка. Это жители Подмосковья, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Уфы и Донецка. Два человека ослепли.

Читайте также:

После происшествия «Казачий» рынок закрыли. Следователи возбудили уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Двух продавцов паленой чачи заключили под стражу. 

Раньше СМИ указывали возраст одной из них — Этери — 60 лет. Сейчас «КП-Кубань» пишет, что женщине 71 год. Ее внучке Олесе 31. Обеим грозит до 10 лет тюрьмы.

При этом не уточняется, связан ли снос рынка с отравлениями контрафактным алкоголем или нет.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за одну неделю августа изъяли 80 тонн паленого алкоголя. Всего с начала года полицейские изъяли больше 300 тонн «паленки» и закрыли семь нелегальных производств.

Алкоголь Сириус Сочи Торговля

Новости

Нападение гигантского борова. В Краснодаре в кино покажут хоррор «Пятачок. Кровь и желуди»
Встреча с художницами и экскурсия. В Краснодаре состоится финисаж выставки «Ах, лето!»
В Краснодарском крае состоится астропоход. Участники посмотрят на затмение Луны и Млечный Путь
В Абрау зацвел кактус, цветение которого длится один день
В Ставропольском крае работорговец получил 10 лет тюрьмы. Он продал человека за 5 тыс. рублей и 50 кг колбасы
В Сочи снесли рынок, где торговали чачей, от которой умерли 13 человек

Лента новостей

Эскарго по-кубански
Сегодня, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева
Сегодня, 13:06
В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева
Власти два года будут ремонтировать путепровод
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
Вчера, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте