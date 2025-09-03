В Сочи снесли рынок, где торговали чачей, от которой умерли 13 человек
На месте торговых точек остались только разобранные конструкции
3 сентября портал «КП»-Кубань» сообщил, что в Сириусе снесли рынок «Казачий». Как видно на фотографиях, сделанных корреспондентом, на месте торговых точек остались только разобранные конструкции.
Напомним, в августе в Сириусе 13 человек скончались после употребления чачи с «Казачьего» рынка. Это жители Подмосковья, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Уфы и Донецка. Два человека ослепли.
После происшествия «Казачий» рынок закрыли. Следователи возбудили уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Двух продавцов паленой чачи заключили под стражу.
Раньше СМИ указывали возраст одной из них — Этери — 60 лет. Сейчас «КП-Кубань» пишет, что женщине 71 год. Ее внучке Олесе 31. Обеим грозит до 10 лет тюрьмы.
При этом не уточняется, связан ли снос рынка с отравлениями контрафактным алкоголем или нет.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за одну неделю августа изъяли 80 тонн паленого алкоголя. Всего с начала года полицейские изъяли больше 300 тонн «паленки» и закрыли семь нелегальных производств.