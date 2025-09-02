Кубанский производитель алкоголя хочет запатентовать марки «Ленин» и «Сталин» — СМИ

Если Роспатент одобрит регистрацию товарных знаков, то кубанская фирма сможет выпускать под марками «Ленин» и «Сталин» аперитивы, бренди, вина, виски, водку, джин, ликеры и другие алкогольные напитки. Исключение составит пиво.

22 августа портал Газета.ру сообщил , что производитель коньяка ЗАО «Новокубанское» из Краснодарского края подал заявку в Роспатент на регистрацию брендов «Ленин» и «Сталин». Такие данные изданию предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

При этом эксперты считают, что оформить подобные марки будет крайне сложно. Закон защищает фамилии Ленина и Сталина как часть нематериального наследия страны.

«Роспатент часто трактует коммерческую регистрацию такого имени как потенциально порочащую и отказывает в ней, особенно при наличии возражений от наследников или заинтересованных лиц. Так как живых близких родственников у вождей нет, наиболее вероятными инициаторами оспаривания могут быть общественные организации, политические объединения, политические деятели, для которых эти личности имеют особенное значение», — рассказал адвокат Дмитрий Венгерский.

ЗАО «Новокубанское» работает с 1994 года. Численность сотрудников составляет около 170 человек. По итогам 2024 года выручка фирмы составила почти 350 млн рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. По выручке компания занимает 38 место в регионе и 375 в стране.