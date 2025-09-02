Кубанский производитель алкоголя хочет запатентовать марки «Ленин» и «Сталин» — СМИ

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Коньяк © Фото freepic-diller, сайт freepik.com
    Коньяк © Фото freepic-diller, сайт freepik.com

В Краснодарском крае хотят зарегистрировать бренды алкоголя «Сталин» и «Ленин»

22 августа портал Газета.ру сообщил, что производитель коньяка ЗАО «Новокубанское» из Краснодарского края подал заявку в Роспатент на регистрацию брендов «Ленин» и «Сталин». Такие данные изданию предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Если Роспатент одобрит регистрацию товарных знаков, то кубанская фирма сможет выпускать под марками «Ленин» и «Сталин» аперитивы, бренди, вина, виски, водку, джин, ликеры и другие алкогольные напитки. Исключение составит пиво.

Суд выявил владельца бренда «Коровка из Кореновки»:

При этом эксперты считают, что оформить подобные марки будет крайне сложно. Закон защищает фамилии Ленина и Сталина как часть нематериального наследия страны.

«Роспатент часто трактует коммерческую регистрацию такого имени как потенциально порочащую и отказывает в ней, особенно при наличии возражений от наследников или заинтересованных лиц. Так как живых близких родственников у вождей нет, наиболее вероятными инициаторами оспаривания могут быть общественные организации, политические объединения, политические деятели, для которых эти личности имеют особенное значение», — рассказал адвокат Дмитрий Венгерский.

ЗАО «Новокубанское» работает с 1994 года. Численность сотрудников составляет около 170 человек. По итогам 2024 года выручка фирмы составила почти 350 млн рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. По выручке компания занимает 38 место в регионе и 375 в стране.

Как писали Юга.ру, «Абрау-Дюрсо» вместе с производителем «Коровки из Кореновки» выпустят эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого вина.

Алкоголь Краснодар Производство

Новости

В Краснодаре откроется событийная площадка на Обрывной. Первым мероприятием станет гастрофестиваль
Ученые придумали новый способ борьбы с медузами в Азовском море. Больше всего от них страдают пляжи Темрюкского района
Кубанский производитель алкоголя хочет запатентовать марки «Ленин» и «Сталин» — СМИ
Нефтяное пятно в Черном море увеличилось до 350 кв. километров и движется в сторону Крыма
Под Майкопом снова пройдет фестиваль адыгейского сыра. В прошлом году его посетили 50 тыс. человек
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета

Лента новостей

Театральная студия, зал самбо и издательский центр
Сегодня, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Сегодня, 12:35
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах

Реклама на сайте