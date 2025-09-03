В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа. Где и когда можно сделать прививку?

В Краснодаре бесплатно вакцинироваться можно по четырем адресам

3 сентября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале сообщила о начале прививочной кампании против гриппа. В этом году планируют провакцинировать более 3,2 млн человек.

Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах вакцинации в Краснодаре.

По будням с 9:00 до 18:00 они работают по адресам: