В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа. Где и когда можно сделать прививку?
В Краснодаре бесплатно вакцинироваться можно по четырем адресам
3 сентября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале сообщила о начале прививочной кампании против гриппа. В этом году планируют провакцинировать более 3,2 млн человек.
Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах вакцинации в Краснодаре.
По будням с 9:00 до 18:00 они работают по адресам:
- улица Красная, 122 (Главная городская площадь);
- улица Красная, 35 (Сквер имени Г.К. Жукова).
А по выходным с 9:00 до 17:00 по адресам:
- улица Трамвайная, 2 (парк «Солнечный остров»);
- улица Колхозная, 86 (парк «Чистяковская роща»).
Минькова отметила, что прививка — важный инструмент защиты здоровья. По ее словам, лучшее время для вакцинации — начало сентября, так как организм успеет выработать иммунитет к сезонному росту заболеваний.
В 2024 году в Краснодарском крае вакцинировали около 3,5 млн человек.
