В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа. Где и когда можно сделать прививку?

3 сентября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале сообщила о начале прививочной кампании против гриппа. В этом году планируют провакцинировать более 3,2 млн человек. 

Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах вакцинации в Краснодаре. 

По будням с 9:00 до 18:00 они работают по адресам: 

  • улица Красная, 122 (Главная городская площадь);
  • улица Красная, 35 (Сквер имени Г.К. Жукова).

А по выходным с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • улица Трамвайная, 2 (парк «Солнечный остров»);  
  • улица Колхозная, 86 (парк «Чистяковская роща»).

Минькова отметила, что прививка — важный инструмент защиты здоровья. По ее словам, лучшее время для вакцинации — начало сентября, так как организм успеет выработать иммунитет к сезонному росту заболеваний. 

В 2024 году в Краснодарском крае вакцинировали около 3,5 млн человек. 

