На побережье Краснодарского края стартует бархатный сезон. Какая температура Черного и Азовского морей в начале сентября?

Краснодарский край

  • Пляж в Геленджике © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Пляж в Геленджике © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Бархатный сезон в Краснодарском крае наступит 6-7 сентября. Температуры воздуха и воды станут примерно одинаковыми

2 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на побережье Краснодарского края бархатный сезон наступит уже к 6-7 сентября. Температуры воды и воздуха станут примерно одинаковыми. 

Вильфанд рассказал, что температура воздуха начнет понижаться с 3 сентября и к концу недели будет 25-30 °С. 

«По сравнению с климатом это на 1-2 °С выше нормы», — подчеркнул он. 

По сообщению Вильфанда, вода в Черном море держится в районе 25-26 °С. Такая температура воды означает начало бархатного сезона.

Воздух теплее нормы и засуха:

Однако по данным краснодарского ЦГМС на 2 сентября, температура воды в Черном море в некоторых районах чуть выше или ниже:

  • 27 °С в Сочи и Туапсе;
  • 26 °С в Геленджике;
  • 25 °С в Новороссийске;
  • 24 °С в Анапе.

Синоптик отметил, что за лето верхние слои Черного моря сильно прогрелись и будут отдавать тепло в атмосферу еще долгое время. 

По сообщению краснодарского ЦГМС, температура воды в Азовском море ниже, чем в Черном:

  • 23 °С в Темрюке;
  • 22 °С в Приморско-Ахтарске;
  • 21 °С в Ейске. 

Напомним, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — он продержится до первой декады октября. 

Как писали Юга.ру, 2 и 3 сентября в Краснодарском и Ставропольском краях, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии ожидается непогода.

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Курорты и туризм Новороссийск Погода Приморско-Ахтарский район Сочи Темрюкский район Туапсинский район Черное море

