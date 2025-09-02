На побережье Краснодарского края стартует бархатный сезон. Какая температура Черного и Азовского морей в начале сентября?
Бархатный сезон в Краснодарском крае наступит 6-7 сентября. Температуры воздуха и воды станут примерно одинаковыми
2 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на побережье Краснодарского края бархатный сезон наступит уже к 6-7 сентября. Температуры воды и воздуха станут примерно одинаковыми.
Вильфанд рассказал, что температура воздуха начнет понижаться с 3 сентября и к концу недели будет 25-30 °С.
«По сравнению с климатом это на 1-2 °С выше нормы», — подчеркнул он.
По сообщению Вильфанда, вода в Черном море держится в районе 25-26 °С. Такая температура воды означает начало бархатного сезона.
Воздух теплее нормы и засуха:
Однако по данным краснодарского ЦГМС на 2 сентября, температура воды в Черном море в некоторых районах чуть выше или ниже:
- 27 °С в Сочи и Туапсе;
- 26 °С в Геленджике;
- 25 °С в Новороссийске;
- 24 °С в Анапе.
Синоптик отметил, что за лето верхние слои Черного моря сильно прогрелись и будут отдавать тепло в атмосферу еще долгое время.
По сообщению краснодарского ЦГМС, температура воды в Азовском море ниже, чем в Черном:
- 23 °С в Темрюке;
- 22 °С в Приморско-Ахтарске;
- 21 °С в Ейске.
Напомним, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — он продержится до первой декады октября.
Как писали Юга.ру, 2 и 3 сентября в Краснодарском и Ставропольском краях, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии ожидается непогода.