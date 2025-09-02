На побережье Краснодарского края стартует бархатный сезон. Какая температура Черного и Азовского морей в начале сентября?

По сообщению Вильфанда, вода в Черном море держится в районе 25-26 °С. Такая температура воды означает начало бархатного сезона.

«По сравнению с климатом это на 1-2 °С выше нормы», — подчеркнул он.

Вильфанд рассказал, что температура воздуха начнет понижаться с 3 сентября и к концу недели будет 25-30 °С.

2 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил , что на побережье Краснодарского края бархатный сезон наступит уже к 6-7 сентября. Температуры воды и воздуха станут примерно одинаковыми.

Однако по данным краснодарского ЦГМС на 2 сентября, температура воды в Черном море в некоторых районах чуть выше или ниже:

27 °С в Сочи и Туапсе;

26 °С в Геленджике;

25 °С в Новороссийске;

24 °С в Анапе.

Синоптик отметил, что за лето верхние слои Черного моря сильно прогрелись и будут отдавать тепло в атмосферу еще долгое время.

По сообщению краснодарского ЦГМС, температура воды в Азовском море ниже, чем в Черном:

23 °С в Темрюке;

22 °С в Приморско-Ахтарске;

21 °С в Ейске.

Напомним, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — он продержится до первой декады октября.