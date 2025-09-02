Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Читатель Юга.ру заявил, что при отсутствии мобильного интернета у него работают некоторые сервисы

2 сентября житель Краснодара Станислав рассказал порталу Юга.ру, что накануне после работы решил посидеть с другом в кафе и протестировать новый анонимный мессенджер Bitchat. В нем есть возможность общения не только через интернет, но и локально напрямую через bluetooth.

Мужчины успешно все проверили, и примерно в 20:40 Станислав заметил, что Telegram перестал работать — интернет отключили. 

Россияне стали на 30% чаще звонить по мобильным телефонам:

«Я решил проверить приложение такси «Яндекс Go». Там на удивление были видны доступные машины, приложение выдало цену и время ожидания до конечной точки. Другие сервисы тоже работали — «Еда», «Самокаты». Я решил проверить работу других ресурсов. Смог зайти на vk.com, в приложение «ВКонтакте», ya.ru, веб-версию мессенджера Max», — рассказал Станислав.

По словам мужчины, остальные приложения не работали. В том числе он не смог зайти ни в одно банковское (Cбер и Т-банк), а также в приложения каршерингов и сервиса аренды самокатов Whoosh.

«В общем, возникло впечатление, что включили некий «белый список» для «Яндекса» и VK, для определенного перечня сервисов, которые хотят внедрить в мессенджер Max, наподобие китайского WeChat. У меня остались скриншоты с отметкой «нет подключения к интернету». И я на 100% уверен, что интернет не работал, так как ни один VPN-сервер по моей подписке не пинговался через мобильный интернет», — подытожил Станислав.

Напомним, 7 августа Минцифры заявило, что россиянам оставят доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам в период блокировки интернета.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на фоне отключений мобильного интернета.

Интернет Краснодар Мобильная связь Связь Технологии

Новости

В Краснодаре откроется событийная площадка на Обрывной. Первым мероприятием станет гастрофестиваль
Ученые придумали новый способ борьбы с медузами в Азовском море. Больше всего от них страдают пляжи Темрюкского района
Кубанский производитель алкоголя хочет запатентовать марки «Ленин» и «Сталин» — СМИ
Нефтяное пятно в Черном море увеличилось до 350 кв. километров и движется в сторону Крыма
Под Майкопом снова пройдет фестиваль адыгейского сыра. В прошлом году его посетили 50 тыс. человек
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета

Лента новостей

Театральная студия, зал самбо и издательский центр
Сегодня, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Сегодня, 12:35
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах

Реклама на сайте