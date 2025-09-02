Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета

Читатель Юга.ру заявил, что при отсутствии мобильного интернета у него работают некоторые сервисы

Мужчины успешно все проверили, и примерно в 20:40 Станислав заметил, что Telegram перестал работать — интернет отключили.

2 сентября житель Краснодара Станислав рассказал порталу Юга.ру, что накануне после работы решил посидеть с другом в кафе и протестировать новый анонимный мессенджер Bitchat. В нем есть возможность общения не только через интернет, но и локально напрямую через bluetooth.

«Я решил проверить приложение такси «Яндекс Go». Там на удивление были видны доступные машины, приложение выдало цену и время ожидания до конечной точки. Другие сервисы тоже работали — «Еда», «Самокаты». Я решил проверить работу других ресурсов. Смог зайти на vk.com, в приложение «ВКонтакте», ya.ru, веб-версию мессенджера Max», — рассказал Станислав.

По словам мужчины, остальные приложения не работали. В том числе он не смог зайти ни в одно банковское (Cбер и Т-банк), а также в приложения каршерингов и сервиса аренды самокатов Whoosh.

«В общем, возникло впечатление, что включили некий «белый список» для «Яндекса» и VK, для определенного перечня сервисов, которые хотят внедрить в мессенджер Max, наподобие китайского WeChat. У меня остались скриншоты с отметкой «нет подключения к интернету». И я на 100% уверен, что интернет не работал, так как ни один VPN-сервер по моей подписке не пинговался через мобильный интернет», — подытожил Станислав.

Напомним, 7 августа Минцифры заявило, что россиянам оставят доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам в период блокировки интернета.