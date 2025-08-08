Россиянам оставят доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам в период блокировки интернета

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В России появится «белый список» сервисов, которые будут работать в период отключения мобильного интернета

7 августа ТАСС сообщил, что Минцифры подготовило схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что будет доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче [вход по проверочному коду, который отсекает автоматические запросы — прим. Юга.ру] пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал министр.

По всей России в июле отключали мобильный интернет 2 тыс. 99 раз:

Он добавил, что ведомство отдельно пропишет периоды «охлаждения» для иностранных сим-карт. Это позволит исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками.

Заграничные симки будут по умолчанию ограничены на пять часов.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi.

Интернет Краснодар Мобильная связь Связь Технологии

Новости

Жители Таганрога потребовали восстановить разрушенный дронами футбольный манеж
В Сочи и Сириусе включили сирены из-за атаки беспилотников. Аэропорт временно не работает
Временно закрыли аэропорт Геленджика и отключили мобильный интернет. В Краснодарском крае днем 8 августа объявили беспилотную опасность
Затоплены федеральная трасса, улицы и база отдыха. Обрушившийся на Сочи шторм не утихнет еще сутки
«По дну можно пешие прогулки устраивать». Жара спалила озеро лотосов под Краснодаром
Тиктокер, беспилотник, раф. В словарь русского языка добавили 657 новых терминов

Лента новостей

186 дней страха. Хроники нацистской оккупации Краснодара
Сегодня, 14:00
186 дней страха. Хроники нацистской оккупации Краснодара
Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
6 августа, 13:10
Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
Как на Кубани строили Индо-Европейский телеграф
В Сочи от отравления чачей умерли уже 10 человек
Вчера, 15:22
В Сочи от отравления чачей умерли уже 10 человек
Продавцов арестовали

Реклама на сайте