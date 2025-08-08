Россиянам оставят доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам в период блокировки интернета
В России появится «белый список» сервисов, которые будут работать в период отключения мобильного интернета
7 августа ТАСС сообщил, что Минцифры подготовило схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что будет доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам.
«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче [вход по проверочному коду, который отсекает автоматические запросы — прим. Юга.ру] пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал министр.
По всей России в июле отключали мобильный интернет 2 тыс. 99 раз:
Он добавил, что ведомство отдельно пропишет периоды «охлаждения» для иностранных сим-карт. Это позволит исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками.
Заграничные симки будут по умолчанию ограничены на пять часов.
