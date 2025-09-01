«Дети плачут, взрослые орут, охранник тоже». В краснодарской школе на Западном обходе 1 сентября произошла давка

Краснодарский край

В Краснодаре у ворот новой школы на Западном обходе скопилось много людей. Детей и родителей пропускали через одну калитку

1 сентября в соцсетях появились кадры детей и родителей, стопившихся у новой школы № 16 на улице Гондаря на Западном обходе. По словам очевидцев, учеников и сопровождающих запускали на территорию только через одну калитку. Это привело к давке.

Родители рассказали, что многие ученики младших классов плакали и кричали, но охранник школы реагировал на это хамством.

Собрали некоторые комментарии пользователей:

«Из соображений безопасности попасть во двор школы можно только через одну открытую калитку. Жарко, дети плачут, взрослые орут, охранник тоже орет».

«Не потащила бы ребенка в такую клоаку. Начал бы учиться со 2 сентября».

«Сколько желающих жаждут знаний».

«В школе № 5 на Котовского было такое же столпотворение. Одна калитка. Солнце парит, дети ноют. Ужас».

«В одной из школ Новороссийска противоположность: родителей и детей масса, но все организовано, культурно, без ажиотажа».

Школа № 16 — это филиал школы № 98, рассчитанный на 1550 мест. Ее достроили в конце 2024 года. Здание стоимостью 1,5 млрд рублей включает три этажа с четырьмя блоками, где есть классы для начальной школы, кабинеты музыки, труда, робототехники, кулинарии, а также столовая, музей, медблок, актовые залы, танцевальная студия и три спортзала.

Отметим, что в этом году в краснодарских школах линейки проводили только для 1-х, 9-х и 11-х классов. 

Помимо этого, в школе Московского микрорайона города родителям первоклассников запретили приходить на линейку в честь Дня знаний. Посетить ее могли только 1-2 человека от класса, но после публикации Юга.ру в учебном заведении разрешили приходить двум родственникам от ребенка.

Напомним, что в прошлом году в Краснодаре школьники лезли через заборы, чтобы на День знаний. Родители также жаловались на давку и огромные очереди из-за введенных ограничений — не более 1 тыс. человек на каждой линейке.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара заявили, что средняя зарплата учителей составляет 67 тыс. рублей. Жителей это возмутило.

