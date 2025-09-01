Новые аэропорты могут появиться под Туапсе, Приморско-Ахтарском и на Таманском полуострове

В Запорожском сельском поселении собираются строить аэропорт малой авиации пятого класса для развития внутрирегиональных и экскурсионных перевозок. Пропускная способность воздушной гавани составит 25 тыс. пассажиров в год.

1 сентября портал «Ведомости Юг» сообщил , что новые аэропорты могут появиться в Запорожском сельском поселении (Таманский полуостров), селе Агой Туапсинского района и в Приморско-Ахтарском районе. Эксперты института развития ВЭБ.РФ определили эти территории как перспективные для развития малой авиации в Краснодарском крае.

Пропускная способность и класс объектов в Агое и Приморско-Ахтарском районе будет такой же, однако аэропорты там будут не строить, а реконструировать уже имеющиеся. Воздушные гавани введут в эксплуатацию не раньше 2035 года.

«Кроме аэропортов малой авиации для пассажирских перевозок могут быть использованы вертолетные площадки в составе многофункциональных зон дорожного сервиса», — добавили эксперты.

Аэропорт Приморско-Ахтарска находится на северо-западной окраине города. Оператором аэродрома является Министерство обороны РФ.



Агойский аэропорт построили в 1942 году при начале Туапсинской оборонительной операции. В разное время он служил местом базирования различных полков и частей, воевавших в небе Краснодарского края.

Напомним, в августе стало известно, что в станице Андрюки Мостовского района появится аэропорт «Псебай». Проект предусматривает строительство новой платформы для гражданских перевозок на базе ранее действующей авиагавани.