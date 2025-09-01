Новые аэропорты могут появиться под Туапсе, Приморско-Ахтарском и на Таманском полуострове
Эксперты определили перспективные территории для развития малой авиации в Краснодарском крае
1 сентября портал «Ведомости Юг» сообщил, что новые аэропорты могут появиться в Запорожском сельском поселении (Таманский полуостров), селе Агой Туапсинского района и в Приморско-Ахтарском районе. Эксперты института развития ВЭБ.РФ определили эти территории как перспективные для развития малой авиации в Краснодарском крае.
В Запорожском сельском поселении собираются строить аэропорт малой авиации пятого класса для развития внутрирегиональных и экскурсионных перевозок. Пропускная способность воздушной гавани составит 25 тыс. пассажиров в год.
Пропускная способность и класс объектов в Агое и Приморско-Ахтарском районе будет такой же, однако аэропорты там будут не строить, а реконструировать уже имеющиеся. Воздушные гавани введут в эксплуатацию не раньше 2035 года.
«Кроме аэропортов малой авиации для пассажирских перевозок могут быть использованы вертолетные площадки в составе многофункциональных зон дорожного сервиса», — добавили эксперты.
Аэропорт Приморско-Ахтарска находится на северо-западной окраине города. Оператором аэродрома является Министерство обороны РФ.
Агойский аэропорт построили в 1942 году при начале Туапсинской оборонительной операции. В разное время он служил местом базирования различных полков и частей, воевавших в небе Краснодарского края.
Напомним, в августе стало известно, что в станице Андрюки Мостовского района появится аэропорт «Псебай». Проект предусматривает строительство новой платформы для гражданских перевозок на базе ранее действующей авиагавани.
Как писали Юга.ру, открытие нового терминала краснодарского аэропорта перенесли на 2027 год.