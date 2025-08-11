В Краснодарском крае к 2027 году построят аэропорт за 290 млн рублей

В Мостовском районе построят аэропорт «Псебай»

11 августа администрация Краснодарского края сообщила, что в станице Андрюки Мостовского района появится аэропорт «Псебай». Проект предусматривает строительство новой платформы для гражданских перевозок на базе ранее действующей авиагавани. Специалисты реконструируют взлетно-посадочную полосу, возведут контрольно-пропускной и командно-диспетчерский пункты, ангар для авиационной техники, терминалы и здание для отдыха экипажей. Инвестиции составят 289,7 млн рублей.

Реализовать проект планируют до 2027 года. Инвестор уже заключил договор аренды земельного участка, разрабатывает проектно-сметную документацию и готовит документы для подключения к сетям электроснабжения.