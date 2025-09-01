В отеле Анапы дети отравились хлором и попали в реанимацию
1 сентября телеграм-канал SHOT сообщил, что в Анапе семь детей отравились хлором. Четверо из них попали в реанимацию.
Это произошло в отеле Morea Family Resort & Spa. Краснодарка София с дочкой купались в бассейне и почувствовали сильный запах аммиака. Она с ребенком и другие отдыхающие покинули водную зону. Позже сотрудники отеля заявили, что ничего страшного не произошло.
Почти сразу у всех, кто находился в воде, появились симптомы отравления — слабость, рвота, сильный кашель. Некоторые отдыхающие потеряли сознание.
Туристы рассказали, что сотрудники отеля не вызвали скорую и не предложили помощь. В больницу доставили семь детей, четверо из них оказались в реанимации. Самому маленькому ребенку всего два года.
Администрация отеля не предложила туристам компенсацию и даже не извинилась. Отдыхающие составили досудебную претензию.
Как писали Юга.ру, летом 2022 года после посещения аквапарка в Анапе в больницу попали 15 человек. Все они отравились хлором.