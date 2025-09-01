В отеле Анапы дети отравились хлором и попали в реанимацию

1 сентября телеграм-канал SHOT сообщил, что в Анапе семь детей отравились хлором. Четверо из них попали в реанимацию.

Это произошло в отеле Morea Family Resort & Spa. Краснодарка София с дочкой купались в бассейне и почувствовали сильный запах аммиака. Она с ребенком и другие отдыхающие покинули водную зону. Позже сотрудники отеля заявили, что ничего страшного не произошло.