В отеле Анапы дети отравились хлором и попали в реанимацию

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Derek Thomson с сайта Unsplash.com
    © Фото Derek Thomson с сайта Unsplash.com

Семеро детей отравились хлором в отеле Анапы

1 сентября телеграм-канал SHOT сообщил, что в Анапе семь детей отравились хлором. Четверо из них попали в реанимацию.

Это произошло в отеле Morea Family Resort & Spa. Краснодарка София с дочкой купались в бассейне и почувствовали сильный запах аммиака. Она с ребенком и другие отдыхающие покинули водную зону. Позже сотрудники отеля заявили, что ничего страшного не произошло.

Читайте также:

Почти сразу у всех, кто находился в воде, появились симптомы отравления — слабость, рвота, сильный кашель. Некоторые отдыхающие потеряли сознание.

Туристы рассказали, что сотрудники отеля не вызвали скорую и не предложили помощь. В больницу доставили семь детей, четверо из них оказались в реанимации. Самому маленькому ребенку всего два года.

Администрация отеля не предложила туристам компенсацию и даже не извинилась. Отдыхающие составили досудебную претензию.

Как писали Юга.ру, летом 2022 года после посещения аквапарка в Анапе в больницу попали 15 человек. Все они отравились хлором.

Анапа Дети Здоровье Отели Происшествия

Новости

В Краснодарском крае экс-главу филиала вуза признали виновной в коммерческом подкупе. Студенты заплатили ей 2,8 млн рублей за три года
«Дети плачут, взрослые орут, охранник тоже». В краснодарской школе на Западном обходе 1 сентября произошла давка
Спектакли новых авторов, читка пьесы и лекция о современной драматургии. Краснодарский «Один театр» приглашает на режиссерскую лабораторию
Новые аэропорты могут появиться под Туапсе, Приморско-Ахтарском и на Таманском полуострове
В Черном море снова нашли птиц в мазуте, вероятно, из-за разлива в Новороссийске
Жители Ейска жалуются на смог от горящего полигона и просят ввести ЧС. Свалка горит вторую неделю

Лента новостей

Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах
Дождь с грозой
Сегодня, 08:40
Дождь с грозой
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале сентября?
На связи
28 августа, 18:05
На связи
Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*

Реклама на сайте