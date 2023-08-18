В Краснодарском крае прокуратура и СК проверяют отравление детей хлором в бассейне санатория

В соцсетях 17 августа рассказали об отравлении детей хлором в бассейне санатория в Лазаревском районе

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, дети приехали в санаторий вместе с тренером и сопровождающим. 17 августа после посещения бассейна они почувствовали недомогание, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

Следователи совместно со специалистами из Роспотребнадзора проводят проверки в санатории. Пробы воды уже взяли. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Ход дела контролирует глава регионального СКР Андрей Маслов.

В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что детям поставили диагноз «отравление парами хлорами». Санаторий, в котором они отдыхали, находится по улице Авроры. Прокуратура Лазаревского района также организовала проверку.

Обновление: в Роспотребнадзоре Юга.ру рассказали, что спортсмены приехали в Сочи из Москвы 12 августа. Среди них 14 детей и 7 тренеров. После купания в бассейне госпитализировали 10 человек. Специалисты ведомства отобрали пробы воды из двух бассейнов.

Как писали Юга.ру, летом 2022 после посещения аквапарка в Анапе в больницу попали 15 человек. Все они отравились хлором.