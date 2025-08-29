В Краснодаре в автобусах, трамваях и троллейбусах введут скидку 8 рублей до конца года

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре снизится стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой «Мир»

29 августа пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 1 сентября в городском общественном транспорте будет действовать скидка на проезд. Акцию запускает платежная система «Мир».

Стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах снизится на 8 рублей. Скидка будет действовать при оплате картой, загруженной в телефон. Мобильное устройство должно поддерживать NFC-функцию.

В акции участвуют все карты «Мир», в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Акция будет действовать до 31 декабря.

Как писали Юга.ру, в 2025 году жители Ростова-на-Дону сэкономили 150 млн рублей, оплачивая проезд в общественном транспорте банковской картой.

