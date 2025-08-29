Объявлен конкурс на имя мамонта, найденного в Абинском районе. Как проголосовать?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Ильи Биушкина
    © Скриншот фото из телеграм-канала Ильи Биушкина

Голосование продлится до 13 сентября, поучаствовать может любой желающий

Предыстория. 25 августа на берегу реки Абин археологи обнаружили останки молодого шерстистого мамонта, который жил более 20 тыс. лет назад. Вероятнее всего, мамонт был молодым самцом в возрасте около десяти лет. 

27 августа глава Абинского района Илья Биушкин в своем телеграм-канале объявил конкурс на имя найденного мамонта. 

Биушкин отметил, что такой конкурс необходим и «находка может стать частью культурного кода территории и точкой притяжения для ученых и туристов»

Имя должно быть красивым, звучным и уместным, а также может отражать историческую или географическую особенность Абинского района. Самые оригинальные имена отберут для участия в народном голосовании. 

Читайте также:

В комментариях пользователи уже стали предлагать свои варианты:

  • Кубантенок; 
  • Фортик (имя указывает на Абинскую крепость, которая была построена в 1834 году для укрепления Черноморской береговой линии);
  • Абинченок;
  • Мабисс (Мамонтенок Абисс);
  • Вивиан (старинное имя, которое означает «живчик»);
  • Абинтарус;
  • Великон;
  • Моня и другие.

Принять участие в конкурсе можно до 13 сентября. Для этого необходимо написать придуманное имя в комментариях под постом.  

Как писали Юга.ру, в 2024 году ученые нашли на берегу Кубани останки древнего кита. 

Абинский район Археология История Конкурсы

Новости

В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max
Краснодарский экоцентр просит жителей воздержаться от запуска воздушных шаров на линейках 1 сентября
В Сочи из Зимнего театра выселяют инклюзивную балетную школу
В Краснодаре в автобусах, трамваях и троллейбусах введут скидку 8 рублей до конца года
Объявлен конкурс на имя мамонта, найденного в Абинском районе. Как проголосовать?
Жительница Ростова-на-Дону впервые попала в топ-20 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 500 млн долларов

Лента новостей

На связи. Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*
Вчера, 18:05
На связи. Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*
Власти Краснодара заявили, что средняя зарплата учителей составляет 67 тыс. рублей
Сегодня, 11:20
Власти Краснодара заявили, что средняя зарплата учителей составляет 67 тыс. рублей
Жителей это возмутило
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
27 августа, 11:55 Реклама
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»

Реклама на сайте