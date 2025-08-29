Объявлен конкурс на имя мамонта, найденного в Абинском районе. Как проголосовать?
Голосование продлится до 13 сентября, поучаствовать может любой желающий
Предыстория. 25 августа на берегу реки Абин археологи обнаружили останки молодого шерстистого мамонта, который жил более 20 тыс. лет назад. Вероятнее всего, мамонт был молодым самцом в возрасте около десяти лет.
27 августа глава Абинского района Илья Биушкин в своем телеграм-канале объявил конкурс на имя найденного мамонта.
Биушкин отметил, что такой конкурс необходим и «находка может стать частью культурного кода территории и точкой притяжения для ученых и туристов».
Имя должно быть красивым, звучным и уместным, а также может отражать историческую или географическую особенность Абинского района. Самые оригинальные имена отберут для участия в народном голосовании.
В комментариях пользователи уже стали предлагать свои варианты:
- Кубантенок;
- Фортик (имя указывает на Абинскую крепость, которая была построена в 1834 году для укрепления Черноморской береговой линии);
- Абинченок;
- Мабисс (Мамонтенок Абисс);
- Вивиан (старинное имя, которое означает «живчик»);
- Абинтарус;
- Великон;
- Моня и другие.
Принять участие в конкурсе можно до 13 сентября. Для этого необходимо написать придуманное имя в комментариях под постом.
Как писали Юга.ру, в 2024 году ученые нашли на берегу Кубани останки древнего кита.