Объявлен конкурс на имя мамонта, найденного в Абинском районе. Как проголосовать?

Предыстория. 25 августа на берегу реки Абин археологи обнаружили останки молодого шерстистого мамонта, который жил более 20 тыс. лет назад. Вероятнее всего, мамонт был молодым самцом в возрасте около десяти лет.

27 августа глава Абинского района Илья Биушкин в своем телеграм-канале объявил конкурс на имя найденного мамонта.

Биушкин отметил, что такой конкурс необходим и «находка может стать частью культурного кода территории и точкой притяжения для ученых и туристов».

Имя должно быть красивым, звучным и уместным, а также может отражать историческую или географическую особенность Абинского района. Самые оригинальные имена отберут для участия в народном голосовании.