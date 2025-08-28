Россияне стали на 30% чаще звонить по мобильным телефонам. Это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения
Из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp россияне стали чаще звонить друг другу по обычным мобильным номерам
28 августа «Известия» сообщили, что после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp россияне стали на 20-30% больше общаться по мобильным телефонам. Такие данные приводят Минцифры.
Это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения. По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, операторы давно отвыкли от таких нагрузок.
Кроме того, из-за недоступности звонков в мессенджерах расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7%. Для активных пользователей междугородних звонков — до 500 рублей в месяц.
Читайте также:
Однако операторы заявили, что не собираются повышать тарифы, потому что предложения включают объемные пакеты минут, которых достаточно для разговоров. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков тоже сомневается в том, что тарифы на связь вырастут — за этим следит Федеральная антимонопольная служба.
Кроме того, из-за отключения интернета россияне стали чаще писать СМС, сообщает «Коммерсантъ». Летом трафик сообщений вырос впервые за 12 лет.
Также жительница Краснодара сообщила Юга.ру, что вечером 26 августа ей пришлось вызывать такси с домашнего телефона.
«Не смогла вызвать такси и дозвониться, хотя вроде обещали, что важные сервисы будут работать. Пришлось звонить мужу с домашнего телефона, чтобы он мне вызвал машину», — рассказала краснодарка.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на фоне отключений мобильного интернета.