Россияне стали на 30% чаще звонить по мобильным телефонам. Это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения

Из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp россияне стали чаще звонить друг другу по обычным мобильным номерам

28 августа «Известия» сообщили, что после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp россияне стали на 20-30% больше общаться по мобильным телефонам. Такие данные приводят Минцифры.

Это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения. По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, операторы давно отвыкли от таких нагрузок.

Кроме того, из-за недоступности звонков в мессенджерах расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7%. Для активных пользователей междугородних звонков — до 500 рублей в месяц.