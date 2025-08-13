В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории Славянского НПЗ. Его атакуют не впервые
Ночью Славянск-на-Кубани снова атаковали беспилотники. Никто не пострадал
Утром 13 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали на территории Славянского НПЗ. В результате загорелась ГАЗель, однако пожар быстро потушили. Пострадавших нет.
Сейчас на месте работают спецслужбы.
Напомним, что Славянский НПЗ не первый раз становится объектом атаки дронов. В 2024 году предприятие несколько раз приостанавливало работу после падения обломков БПЛА на своей территории.
В оперштабе отметили, что в Славянске-на-Кубани обломки дронов обнаружили еще по нескольким адресам. Фрагменты беспилотников упали в четырех дворах. В результате повредились окна двух домов, в одном из них оборвались электрические провода. По третьему адресу пострадала кровля дома, навес и хозпостройка.
По данным Минобороны России, всего за ночь над территорией Краснодарского края сбили пять беспилотников.
Как писали Юга.ру, власти Ростовской области запретили публиковать фото и видео последствий атаки БПЛА и работу ПВО.
