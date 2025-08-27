Опубликован рейтинг лучших учебных заведений Краснодарского края в 2025 году. Какие школы в списке?

26 августа группа RAEX опубликовала рейтинг лучших школ Краснодарского края за 2025 год на основании данных о поступлении выпускинов в лучшие вузы страны. Первое место заняла гимназия № 8 в Сочи. Тройку лидеров замкнули два краснодарских лицея — № 4 (второе место) и № 90 (третье место).

Также списке лучших школ региона оказались еще шесть учебных заведений Краснодара: лицеи № 64 имени Вадима Миронова и № 48 имени Александра Суворова, гимназии № 92 имени Героя РФ Александра Аверкиева, № 23, № 69 имени Сергея Пахно, № 87 имени Героя Советского Союза Емельяна Герасименко, а также Екатерининская гимназия № 36.



На последних строчках оказались школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна в Геленджике, лицей № 23 города Сочи имени Кромского и гимназия № 5 в Новороссийске. Всего в списке представлены 20 школ.

Отметим, что в рейтинге лучших школ РФ учебные заведения Сочи и Краснодара оказались на самых низких позициях.