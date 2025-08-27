В Сочи появился вредитель, уничтожающий деревья инжира. Методов борьбы с ним нет

26 августа «Интерфакс» сообщил, что на Черноморском побережье впервые обнаружили тайваньского инжирного долгоносика. Об этом заявила президент АНО «Западный Кавказ», член экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при администрации Краснодарского края Юлия Набережная.

Ранее насекомое не встречали в России. Это агрессивный вид, который представляет серьезную угрозу для инжира в южных регионах.