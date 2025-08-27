В Сочи появился вредитель, уничтожающий деревья инжира. Методов борьбы с ним нет
Ученые зафиксировали на территории Сочи опасного вредителя
26 августа «Интерфакс» сообщил, что на Черноморском побережье впервые обнаружили тайваньского инжирного долгоносика. Об этом заявила президент АНО «Западный Кавказ», член экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при администрации Краснодарского края Юлия Набережная.
Ранее насекомое не встречали в России. Это агрессивный вид, который представляет серьезную угрозу для инжира в южных регионах.
«Город умирающих пальм, магнолий и кипарисов»:
Специалисты предполагают, что вредителя завезли в Сочи из Европы. Там насекомое живет на различных видах фикуса, включая инжир.
Набережная добавила, что эффективных методов борьбы с долгоносиком пока не существует. Основной вред растению наносят личинки. Они прогрызают ходы в корневой системе и стволах деревьев, тем самым нарушая транспорт питательных веществ. Это приводит к гибели растений.
