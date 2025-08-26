Власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей

26 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила «Ъ-Сочи», что на курорте хотят сократить количество улиц с платными парковками с 73 до 56. Администрация города начала готовить изменения в постановление от октября 2023 года, пообщавшись с жителями и представителями территориального общественного самоуправления. Актуальные зоны парковок опубликуют на сайте мэрии Сочи, на портале городского парковочного пространства и в приложении RuParking.

В администрации добавили, что в 2025 году не планируют создавать новые платные машиноместа. Расширять паркинг начнут с 2026 года по нацпроекту.



Напомним, что с 3 февраля в Сочи расширили зону платных парковок и подняли тарифы до 170 рублей в час. В Лазаревском районе стоянки стали платными на 17 улицах. Новые машиноместа власти курорта создали и на обочинах дорог. Это возмутило местных жителей, они стали прятать номера машин, а активисты решили обратиться в прокуратуру.



Позже власти на время отменили платные парковки в Лазаревском районе, но сделали платной стоянку у Зимнего театра.