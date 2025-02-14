В Сочи парковку у Зимнего театра сделают платной. Жители недовольны

По данным городской администрации, платная парковка будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость стоянки на Театральной площади составит 170 рублей в час.



Ночью, в выходные и праздники парковка будет бесплатной. Также не надо платить за остановку до 15 минут.

«Можно также воспользоваться альтернативным видом транспорта для посещения Зимнего театра — приехать в центр города на автобусе», — заявили в мэрии курорта.



Жители Сочи отреагировали на данную инициативу в соцсетях. Они считают, что введение платных парковок в этой зоне не решит проблему с пробками и безопасностью на дорогах. Также горожане отметили, что цена за час стоянки слишком завышена — тем, кто будет приезжать в театр на своем авто, теперь придется платить и за парковку, и за билет.



Напомним, что с 2025 года в Сочи подняли тарифы на платные парковки. Теперь за час стоянки в центре города придется заплатить от 105 до 170 рублей.