В Сочи парковку у Зимнего театра сделают платной. Жители недовольны

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Новая платная парковка начнет работать на Театральной площади с 17 февраля

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 17 февраля на Театральной площади заработает новое платное парковочное пространство. У Зимнего театра появятся 88 таких машино-мест.

Предупреждающие дорожные знаки там уже установили.

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По данным городской администрации, платная парковка будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость стоянки на Театральной площади составит 170 рублей в час.

Ночью, в выходные и праздники парковка будет бесплатной. Также не надо платить за остановку до 15 минут.

«Можно также воспользоваться альтернативным видом транспорта для посещения Зимнего театра — приехать в центр города на автобусе», — заявили в мэрии курорта.

Жители Сочи отреагировали на данную инициативу в соцсетях. Они считают, что введение платных парковок в этой зоне не решит проблему с пробками и безопасностью на дорогах. Также горожане отметили, что цена за час стоянки слишком завышена — тем, кто будет приезжать в театр на своем авто, теперь придется платить и за парковку, и за билет.

Напомним, что с 2025 года в Сочи подняли тарифы на платные парковки. Теперь за час стоянки в центре города придется заплатить от 105 до 170 рублей.

Как писали Юга.ру, власти Сочи временно отменили платные парковки в Лазаревском районе по требованию жителей.

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