Создатели заведений «Кубана Тоскана» и «Виннотерия» выступят на первом Евразийском ресторанном форуме в Краснодаре

Краснодарский край

  • Летник пицца-бара «Кубана Тоскана» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Летник пицца-бара «Кубана Тоскана» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

21 октября Краснодар примет первый Евразийский ресторанный форум. Среди спикеров — представители известных местных заведений: Ольга Григорьева и Евгений Левченко (пицца-бар «Кубана Тоскана», сидрерия «Райка», паста-бар pástorie) и Инна Нестерова (ресторан авторской кухни «Виннотерия»)

Событие пройдет 21 октября в отеле Crowne Plaza Krasnodar-Centre и соберет владельцев ресторанов, бренд-шефов и экспертов со всей России.

Участники форума обсудят главные тренды и будущее гастрономической индустрии. Своим опытом поделятся более 20 спикеров. Среди них:

  • Ксения Баранова (Москва), директор по маркетингу проектов «Сыроварня» и «МИНИСЫРОВАРНЯ».
  • Ольга Григорьева и Евгений Левченко (Краснодар), совладельцы пицца-бара «Кубана Тоскана», сидрерии «Райка» и паста-бара pástorie.
  • Инна Нестерова (Краснодар), соучредитель ресторана «Винотеррия».
  • Алексей Русаков (Москва), управляющий директор «ВТБ.Чаевые».

Эту пиццу можно попробовать только в Краснодаре:

В программе — обсуждение искусственного интеллекта в ресторанах, новых предпочтений гостей, а также вопросов сервиса, брендинга и поиска персонала.

Организаторы мероприятия — компании Z&G.Branding и Z&G.Event. Подробности о форуме можно найти на его официальном сайте.

Читайте также: 3,9 млн рублей за ужин в Краснодаре: Кубань заняла четвертое место в России по тратам в кафе и ресторанах.

