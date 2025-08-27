Создатели заведений «Кубана Тоскана» и «Виннотерия» выступят на первом Евразийском ресторанном форуме в Краснодаре

21 октября Краснодар примет первый Евразийский ресторанный форум. Среди спикеров — представители известных местных заведений: Ольга Григорьева и Евгений Левченко (пицца-бар «Кубана Тоскана», сидрерия «Райка», паста-бар pástorie) и Инна Нестерова (ресторан авторской кухни «Виннотерия»)

Событие пройдет 21 октября в отеле Crowne Plaza Krasnodar-Centre и соберет владельцев ресторанов, бренд-шефов и экспертов со всей России.

Участники форума обсудят главные тренды и будущее гастрономической индустрии. Своим опытом поделятся более 20 спикеров. Среди них: Ксения Баранова (Москва), директор по маркетингу проектов «Сыроварня» и «МИНИСЫРОВАРНЯ».

Ольга Григорьева и Евгений Левченко (Краснодар), совладельцы пицца-бара «Кубана Тоскана», сидрерии «Райка» и паста-бара pástorie.

Инна Нестерова (Краснодар), соучредитель ресторана «Винотеррия».

Алексей Русаков (Москва), управляющий директор «ВТБ.Чаевые».

В программе — обсуждение искусственного интеллекта в ресторанах, новых предпочтений гостей, а также вопросов сервиса, брендинга и поиска персонала.