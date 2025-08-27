Создатели заведений «Кубана Тоскана» и «Виннотерия» выступят на первом Евразийском ресторанном форуме в Краснодаре
21 октября Краснодар примет первый Евразийский ресторанный форум. Среди спикеров — представители известных местных заведений: Ольга Григорьева и Евгений Левченко (пицца-бар «Кубана Тоскана», сидрерия «Райка», паста-бар pástorie) и Инна Нестерова (ресторан авторской кухни «Виннотерия»)
Событие пройдет 21 октября в отеле Crowne Plaza Krasnodar-Centre и соберет владельцев ресторанов, бренд-шефов и экспертов со всей России.
Участники форума обсудят главные тренды и будущее гастрономической индустрии. Своим опытом поделятся более 20 спикеров. Среди них:
- Ксения Баранова (Москва), директор по маркетингу проектов «Сыроварня» и «МИНИСЫРОВАРНЯ».
- Ольга Григорьева и Евгений Левченко (Краснодар), совладельцы пицца-бара «Кубана Тоскана», сидрерии «Райка» и паста-бара pástorie.
- Инна Нестерова (Краснодар), соучредитель ресторана «Винотеррия».
- Алексей Русаков (Москва), управляющий директор «ВТБ.Чаевые».
Эту пиццу можно попробовать только в Краснодаре:
В программе — обсуждение искусственного интеллекта в ресторанах, новых предпочтений гостей, а также вопросов сервиса, брендинга и поиска персонала.
Организаторы мероприятия — компании Z&G.Branding и Z&G.Event. Подробности о форуме можно найти на его официальном сайте.