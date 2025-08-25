В Ессентуках на плакате к 80-летию Победы нарисовали солдата с флагом США. Как это объяснили власти?

В Ессентуках на патриотическом баннере жители заметили изображение солдата, у которого на груди виден флаг США

Рекламное полотно к 80-летию Победы поместили на заборе школы № 11 на улице Поэтической. Учебное заведение откроется в сентябре. В июле школу переименовали в честь уроженца города и участника СВО Ивана Каширина, который погиб в зоне боевых действий.

25 августа телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, снятое в Ессентуках Ставропольского края. На патриотическом баннере возле школы изображен солдат с флагом США. Он выполнен в виде контурного черно-белого рисунка.

Жители Ессентуков возмутились, что местные власти выделили деньги и не проверили, что будет на баннере. На момент написания новости полотно уже сняли.

В администрации города объяснили, что американский флаг был нарисован неизвестными вручную, а на согласованном макете символики США не было.

«Заказчиком данного полотна выступил застройщик, предварительно согласовав макет в администрации курорта. Жители заметили на изображении воина флаг другого государства. Цвет чернил и неровность линий указывает на штриховку уже поверх готового полотна. На согласованном макете подобного атрибута не было. На данный момент растяжка демонтирована», — заявили местные власти.