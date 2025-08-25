В парке «Краснодар» появился новый мурал площадью 247 квадратных метров

Роспись расположена в закрытой части «Парка облаков» и занимает 247 м² площади стены. Мурал представляет собой пейзаж с деревьями и травой, который визуально продолжает аллею.

7 августа художник Евгений Олифиренко в своем телеграм-канале сообщил о завершении работ над новым муралом в парке «Краснодар».

Автор мурала, Евгений Олифиренко, выпускник Краснодарского художественного училища и Краснодарского государственного университета культуры, художник и участник различных региональных и международных выставок. Также Евгений в 2015 году расписывал храм Константина и Елены в городе Скопье в Северной Македонии.

Ранее Юга.ру писали о другом мурале в парке «Краснодар», который появился в апреле 2025 года. Он посвящен футбольной тематике.