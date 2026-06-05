Туапсинский суд оштрафовал проповедника на 30 тыс. рублей и выдворил его из страны за незаконное миссионерство

4 июня телеграм-канал Kub Mash сообщил, что американского гуру кришнаитов Брайана Тиббитса, известного как Индрадьюмна Свами, выдворили из России. Поводом стала его лекция в детском лагере «Морская волна» под Туапсе, где он выступал перед аудиторией из сотни человек, включая детей.

Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Садху Санга». Речь гуру расценили как попытку незаконной миссионерской деятельности. Сам Тиббитс утверждал, что приехал в Россию по приглашению и лишь рассказывал о своей жизни, не призывая никого менять веру. Однако суд счел его лекцию распространением религиозного учения кришнаитов без документов, подтверждающих полномочия на ведение миссионерской деятельности. Суд назначил Тиббитсу наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей и административного выдворения из страны.