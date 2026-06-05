Американского гуру кришнаитов выдворили из России после выступления в лагере под Туапсе
Туапсинский суд оштрафовал проповедника на 30 тыс. рублей и выдворил его из страны за незаконное миссионерство
4 июня телеграм-канал Kub Mash сообщил, что американского гуру кришнаитов Брайана Тиббитса, известного как Индрадьюмна Свами, выдворили из России. Поводом стала его лекция в детском лагере «Морская волна» под Туапсе, где он выступал перед аудиторией из сотни человек, включая детей.
Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Садху Санга». Речь гуру расценили как попытку незаконной миссионерской деятельности. Сам Тиббитс утверждал, что приехал в Россию по приглашению и лишь рассказывал о своей жизни, не призывая никого менять веру. Однако суд счел его лекцию распространением религиозного учения кришнаитов без документов, подтверждающих полномочия на ведение миссионерской деятельности. Суд назначил Тиббитсу наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей и административного выдворения из страны.
«Мы же не секта, мы христиане»:
Напомним, что в ноябре 2024 года районный суд в Сочи оштрафовал и постановил выдворить из страны за проведение проповедей католического священника Владислава Клоца, который 28 лет проводил богослужения в России. Ранее суд в Белореченске оштрафовал на 5 тыс. рублей баптиста Даниила Литовкина, признав его виновным в незаконном миссионерстве.
По действующему российскому законодательству иностранные граждане вправе осуществлять миссионерскую деятельность только от имени зарегистрированной религиозной организации и только на территории субъекта, в котором эта организация зарегистрирована, при наличии подтверждающих документов.
Как писали Юга.ру, в Сочи хотят сделать доступным для туристов храм IX века.