В Краснодаре во дворе школы бродячая собака напала на 8-летнюю девочку. Полиция начала проверку
Родители пострадавшей школьницы винят руководство школы в нападении бездомного животного
5 июня «Осторожно, новости» сообщили, что в Краснодаре во дворе школы № 73 на улице Сормовской бездомная собака напала на восьмилетнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы лица и был госпитализирован.Характер травм — рваные раны лица и ссадины, а также повреждение нижнего века.
Подробности случившегося рассказали родители пострадавшей. По их словам, на школьницу набросилась бродячая собака, которая забежала на территорию учебного заведения.
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Отец пострадавшей выразил недовольство реакцией руководства школы на произошедшее. Он считает, что администрация учебного заведения не предприняла должных мер после случившегося и фактически переложила ответственность за нападение на самого ребенка. Кроме того, родители заявляют, что калитка на территорию школы постоянно находится в открытом состоянии, что позволяет бездомным животным беспрепятственно проникать во двор, где гуляют дети.
Официальных комментариев от руководства школы № 73 по поводу инцидента на данный момент не поступало. Полиция начала доследственную проверку.
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