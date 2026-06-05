В Краснодаре во дворе школы бродячая собака напала на 8-летнюю девочку. Полиция начала проверку

5 июня «Осторожно, новости» сообщили, что в Краснодаре во дворе школы № 73 на улице Сормовской бездомная собака напала на восьмилетнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы лица и был госпитализирован.Характер травм — рваные раны лица и ссадины, а также повреждение нижнего века.

Подробности случившегося рассказали родители пострадавшей. По их словам, на школьницу набросилась бродячая собака, которая забежала на территорию учебного заведения.