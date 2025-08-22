50 поездов южных направлений отстают от расписания до 4 часов после атаки беспилитников
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области 50 поездов следуют с опозданием
Предыстория. 21 августа после падения БПЛА в районе станций «Журавка» и «Райновская» в Воронежской области оборвалась контактная сеть. Движение поездов временно приостанавливали.
22 августа пресс-служба РЖД сообщила, что после происшествия в конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 составов ввели в график.
С опозданием следуют 50 поездов. Какие именно — не уточняется. Максимальное время задержки составляет до четырех часов.
Читайте также:
Напомним, что 17 августа после атаки БПЛА в Воронежской области выбились из графика 14 поездов, 7 августа — семь поездов.
25 июля в Тимашевске обломки дрона упали на вокзал и повредили один из вагонов поезда. Пострадали два человека. Вокзал Тимашевска временно остался без электричества, а составы задерживались до 12 часов.
Как писали Юга.ру, в июле в поезде Анапа-Екатеринбург в сорокоградусную жару не работали кондиционеры. Прокуратура организовала проверку.
Все материалы по теме: