50 поездов южных направлений отстают от расписания до 4 часов после атаки беспилитников

Из-за атаки БПЛА в Воронежской области 50 поездов следуют с опозданием

Предыстория. 21 августа после падения БПЛА в районе станций «Журавка» и «Райновская» в Воронежской области оборвалась контактная сеть. Движение поездов временно приостанавливали.

22 августа пресс-служба РЖД сообщила, что после происшествия в конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 составов ввели в график.

С опозданием следуют 50 поездов. Какие именно — не уточняется. Максимальное время задержки составляет до четырех часов.

Напомним, что 17 августа после атаки БПЛА в Воронежской области выбились из графика 14 поездов, 7 августа — семь поездов.

25 июля в Тимашевске обломки дрона упали на вокзал и повредили один из вагонов поезда. Пострадали два человека. Вокзал Тимашевска временно остался без электричества, а составы задерживались до 12 часов.

Как писали Юга.ру, в июле в поезде Анапа-Екатеринбург в сорокоградусную жару не работали кондиционеры. Прокуратура организовала проверку.

