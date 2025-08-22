50 поездов южных направлений отстают от расписания до 4 часов после атаки беспилитников

Из-за атаки БПЛА в Воронежской области 50 поездов следуют с опозданием

Предыстория. 21 августа после падения БПЛА в районе станций «Журавка» и «Райновская» в Воронежской области оборвалась контактная сеть. Движение поездов временно приостанавливали.

22 августа пресс-служба РЖД сообщила, что после происшествия в конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 составов ввели в график.

С опозданием следуют 50 поездов. Какие именно — не уточняется. Максимальное время задержки составляет до четырех часов.