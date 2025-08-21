Поезда, идущие на юг и с юга, задерживаются в Воронежской области после атаки БПЛА

В Воронежской области 19 поездов следуют с задержкой до 4 часов

21 августа пресс-служба РЖД сообщила , что после падения БПЛА в районе станций «Журавка» и «Райновская» в Воронежской области оборвалась контактная сеть. Движение поездов временно приостанавливали. Никто не пострадал.

Позже в РЖД рассказали, что в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка задерживаются 19 поездов:

№ 135 Махачкала — Санкт-Петербург;

№ 11 Анапа — Москва;

№ 143 Кисловодск — Москва;

№ 125 Новороссийск — Москва;

№ 547 Имеретинский Курорт — Белгород;

№ 241 Анапа — Киров;

№ 285 Новороссийск — Мурманск;

№ 459 Адлер — Тамбов;

№ 246 Санкт-Петербург — Ейск;

№ 68 Москва — Симферополь;

№ 234 Москва — Новороссийск;

№ 144 Москва — Кисловодск;

№ 576 Москва — Имеретинский Курорт;

№ 114 Москва — Краснодар;

№ 480 Санкт-Петербург — Сухум;

№ 20 Москва — Ростов-на-Дону;

№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;

№ 217 Анапа — Москва;

№ 512 Воркута — Новороссийск.

Составы следуют с опозданием до четырех часов.



Напомним, что 17 августа после атаки БПЛА в Воронежской области выбились из графика 14 поездов.