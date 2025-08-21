Поезда, идущие на юг и с юга, задерживаются в Воронежской области после атаки БПЛА

В Воронежской области 19 поездов следуют с задержкой до 4 часов

21 августа пресс-служба РЖД сообщила, что после падения БПЛА в районе станций «Журавка» и «Райновская» в Воронежской области оборвалась контактная сеть.

Движение поездов временно приостанавливали. Никто не пострадал. 

Позже в РЖД рассказали, что в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка задерживаются 19 поездов:

  • № 135 Махачкала — Санкт-Петербург;
  • № 11 Анапа — Москва;
  • № 143 Кисловодск — Москва;
  • № 125 Новороссийск — Москва;
  • № 547 Имеретинский Курорт — Белгород;
  • № 241 Анапа — Киров;
  • № 285 Новороссийск — Мурманск;
  • № 459 Адлер — Тамбов;
  • № 246 Санкт-Петербург — Ейск;
  • № 68 Москва — Симферополь;
  • № 234 Москва — Новороссийск;
  • № 144 Москва — Кисловодск;
  • № 576 Москва — Имеретинский Курорт;
  • № 114 Москва — Краснодар;
  • № 480 Санкт-Петербург — Сухум;
  • № 20 Москва — Ростов-на-Дону;
  • № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
  • № 217 Анапа — Москва;
  • № 512 Воркута — Новороссийск.

Составы следуют с опозданием до четырех часов.

Напомним, что 17 августа после атаки БПЛА в Воронежской области выбились из графика 14 поездов.

Как писали Юга.ру, в августе между Имеретинским курортом и Москвой запустили дополнительный поезд.

