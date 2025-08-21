Поезда, идущие на юг и с юга, задерживаются в Воронежской области после атаки БПЛА
В Воронежской области 19 поездов следуют с задержкой до 4 часов
21 августа пресс-служба РЖД сообщила, что после падения БПЛА в районе станций «Журавка» и «Райновская» в Воронежской области оборвалась контактная сеть.
Движение поездов временно приостанавливали. Никто не пострадал.
Читайте также:
Позже в РЖД рассказали, что в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка задерживаются 19 поездов:
- № 135 Махачкала — Санкт-Петербург;
- № 11 Анапа — Москва;
- № 143 Кисловодск — Москва;
- № 125 Новороссийск — Москва;
- № 547 Имеретинский Курорт — Белгород;
- № 241 Анапа — Киров;
- № 285 Новороссийск — Мурманск;
- № 459 Адлер — Тамбов;
- № 246 Санкт-Петербург — Ейск;
- № 68 Москва — Симферополь;
- № 234 Москва — Новороссийск;
- № 144 Москва — Кисловодск;
- № 576 Москва — Имеретинский Курорт;
- № 114 Москва — Краснодар;
- № 480 Санкт-Петербург — Сухум;
- № 20 Москва — Ростов-на-Дону;
- № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
- № 217 Анапа — Москва;
- № 512 Воркута — Новороссийск.
Составы следуют с опозданием до четырех часов.
Напомним, что 17 августа после атаки БПЛА в Воронежской области выбились из графика 14 поездов.
Как писали Юга.ру, в августе между Имеретинским курортом и Москвой запустили дополнительный поезд.
Все материалы по теме:
Вчера, 18:00«Необдуманное и вредительское действие»
Почему в России блокируют звонки в WhatsApp* и Telegram
Сегодня, 10:34В аэропорту Сочи утром 21 августа на вылет и прилет задерживаются 51 рейс
Среди них самолеты в Турцию и Грузию
Вчера, 16:22Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С
Что с Черным и где вода теплее всего?